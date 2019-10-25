بسبب الطقس.. جامعة الإسكندرية تنفي شائعات تعطيل الدراسة.. غدا

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تردد بشأن تعطيل الدراسة غدا السبت، تزامنا مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.



قال بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إن السبت يوم دراسة عادى بجميع كليات الجامعة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.



وتتعرض الإسكندرية إلى موجة من الطقس السيئ، هي الأعنف منذ 2015، سواحل الإسكندرية، فجر اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.

