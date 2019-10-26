حل أزمة سد النهضة على مائدة اجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والأردن



عقد وزراء خارجيّة مصر والعراق والأردن، اليوم، اجتماعًا ثلاثيًّا على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان.



وبحث الوزراء سُبُل تنفيذ مُخرَجات القمة الثانية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس العراق برهم صالح والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، في نيويورك الشهر الماضي في إطار العمل الثلاثيّ الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المُشترَكة للدول الثلاث، وتعزيز المصالح العربيّة.



وقد تناول المُجتمِعون تدعيم التعاون الاقتصاديّ، والتنمويّ، والثقافيّ المُشترَك عبر إيجاد فرص للبناء على ما تمَّ الاتفاق عليه في ما سبق من اجتماعات.



كما ناقشوا القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنيّة، والليبيّة.



وأكّد الوزيران الصفديّ وشكريّ دعم مصر والعراق لحكومة العراق في جُهُودها لبسط الأمن، وتثبيت الاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب العراقيّ.



وتحدث سامح شكري وزير الخارجية خلال الاجتماع الثلاثى عن سعي مصر لحلّ أزمة سدّ النهضة مع أثيوبيا على أساس القانون الدوليّ، وقواعد الشرعيّة الدوليّة عبر اتفاق مُلزِم يحفظ حُقوق الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.