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ديني

3 معلومات نادرة عن السيدة رقية بنت الرسول.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:01 م
السيدة رقية
السيدة رقية
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت في كنف والدها، وكانت جميلة مثل والدتها السيدة خديجة.

وأوضح أبو بكر، خلال لقائه على فضائية "النهار" أنه لما صارت رقية مبلغ الخطاب جاء أبو طالب وقال له يامحمد أبناء عمومتك عليهم حق أريد رقية لابن أبو لهب، فتزوجته وكانت حماتها أم جميل أسوأ أمرأة على مر التاريخ الإنساني كله ولم يعرف امرأة في السوء مثلها.

وأكمل: الله نزل في امرأة أبي لهب سورة المسد قال تعالى تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5).

وتابع: رقية كانت مثال الصبر والاحتساب في زواجها من ابن أبي لهب، كانت مثال للصبر، أذاقتها حماتها زوجة أبي لهب ما لم تذقه من العذاب قط.
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