وكيل النواب: تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان مأجور ومشبوه

وصف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر بالمغرض والذي يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوروبي على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها أهداف عدائية مع مصر.



وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، في بيان له، إن تقرير البرلمان الأوروبي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوهة أي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.



وأكد "وكيل البرلمان" أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.



وأشار "وكيل النواب "إلى أن البرلمان الأوروبي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوروبية، والذي يقدر عددهم بأكثر من 5 ملايين، في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم حياة كريمة ويعيشون جنب إلى جنب مع أبنائها.



وأضاف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أنه لا ينبغي لتلك المنظمات المشبوه أن تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي قتلوا فيه ودمروا ملايين البشر في أفريقيا، متسائلا أين حقوق الإنسان من الغزو التركي لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء.



وشدد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على أن مثل تلك التقارير المشبوه لا تخدم تطوير وتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية، بما لمصر من ثقل استراتيجي تمثل فيه حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية.