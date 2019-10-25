من الفن للموضة.. نجمات يقتحمن عالم الأزياء بماركات خاصة

يرتبط عالم الفن بالموضة والأزياء ارتباطًا وثيقًا فكلاهما يدعمان البعض بشكل مباشر، فتتبع النجمات صيحات الموضة ويطبقونها بحذافيرها ليكونن على مستوى الأناقة والموضة العالمية، خاصة وأن متابعينهن من الفتيات عادة ما يتأثرن بصورهن على مواقع التواصل الإجتماعي، ويقلدهن في خطوط الموضة اللاتي تتبعها نجماتهن المفضلين .



لكن في مكان بعيد عن مجرد اختيار أزياء أنيقة، قررت العديد من النجمات العرب والعالميات أن يخوضن مجال الموضة والأزياء بقوة، بعد نجاحهن في عالم الفن، ليكملن مسيرتهن بعمل خاص بعيد تمامًا عن الكاميرات والتصوير، فيبدآن خطوط أزياء وماركات شهيرة تحمل أسمائهن ، فتكون فرصة جيدة لهن وضمان نجاحها، ليتجه لها المتابعين لهن والشراء منها .



كايلي جينر تحصل على ترخيص جديد

النجمة الأمريكية كايلي جينير هي آخر من أعلن عن خوض هذا المجال، حيث تستعد لإطلاق خط أزياء جديد خاص بها حيث حصلت بالفعل على ترخيص بعلامتها الجديدة التي تحمل أسم Rise and Shine، وتقدم فيه مجموعة جديدة من الملابس والأحزمة و المعاطف و الفساتين والقمصان وكذلك الأحذية وملابس السباحة .



فيكتوريا بيكهام

تركت مجال الغناء وتفرغت لعالم الموضة والأزياء وبدأت خط خاص بها يحمل اسمها في عام 2008 لتصبح من أشهر وأهم مصممين الأزياء حول العالم .



ريهانا

وهي لديها ماركة اسمها فانتي، تقدم فيها مجموعة من الملابس الداخلية والقبعات و ملابس النوم و مستحضرات التجميل .



كيم كاردشيان

لديها ماركة شهيرة تحمل اسم KKW Beauty، تقدم فيها مجموعة من مستجضرات التجميل والعناية بالجسم والبشرة .



نيللي كريم

فاجئت نيللي كريم جمهورها عدة مرات بظهورها بفساتين من تصميمها، منها فستان تألقت به خلال مهرجان القاهرة السيمنائي في 2017، فهي لديها موهبة التصميم لكنها لم تملك خط خاص باسمها .

وعد

اتجهت النجمة السعودية وعد إلى مجال الموضة حيث أطلقت خط أزياء خاص بها باسم وعد لاين ، يشمل أزياء كالجوال وفساتين سهرة .