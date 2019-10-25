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رياضة

العين يكتسح الفجيرة 7-1 في الدوري الإماراتي .. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق نادي العين انتصارا ساحقا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه الفجيرة 7 / 1 اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم (دوري المحترفين الإماراتي)، والتي شهدت أيضا تعادل بني ياس مع خورفكان 1 / 1 .

ويدين العين بفضل كبير في الفوز لمهاجمه التوجولي لابا كودجو الذي سجل رباعية (سوبر هاتريك) للفريق الذي حول تأخره بهدف أمام الفجيرة إلى فوز كبير 7 / 1 .

وعلى ملعب نادي الفجيرة، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث افتتح جوناثان بينتس التسجيل للفجيرة في الدقيقة 39 ثم أدرك لابا كودجو التعادل للعين في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني، أمطر العين شباك الفجيرة بـ أهداف أخرى سجلها مهند سالم في الدقيقة 53 ولابا كودجو (ثلاثة أهداف) في الدقائق 57 و68 و87 وكايو كانيدو في الدقيقة 66 والبديل جمال معروف في الدقيقة 80 .

ورفع العين رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الشارقة المتصدر ونقطتين أمام شباب الأهلي دبي، الذي يحل ضيفا على النصر اليوم، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند ست نقاط في المركز التاسع.
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