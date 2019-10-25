سالم الدوسري يقود تشكيل الأفضل في آسيا.. وهدف جوميز الأعلى تصويت

حصد الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، جائزة هدف الأسبوع بدوري أبطال آسيا، باختيار غالبية أصوات الجماهير على صفحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وسجل جوميز هدفًا رائعًا للهلال في شباك السد القطري، خلال المباراة التي حسمها الأخير بنتيجة (4-2) بالرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وتفوق هدف جوميز الثاني بشباك السد القطري بعد تمريرة ولا أروع من الإيطالي جيوفينكو والذي قاد الزعيم لنهائي البطولة الآسيوية، بالتصويت الجماهيري، على تسديدة لاعب السد نام تي هي اليسارية بمرمى الهلال، ورأسية شينزي كيروكي نجم أوراوا ريد دايموندز بشباك جوانجزو إيفرجراند، وكذلك رأسية خوخي بوعلام بمرمى الهلال.



في نفس السياق، حجز لاعبان عربيان مقعدهما في التشكيلة المثالية للأسبوع، وهما سالم الدوسري لاعب الهلال، وحسن الهيدوس لاعب السد القطري، وسط سيطرة من جوانجزو إيفرجراند الصيني، بـ5 لاعبين في التشكيلة.



وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا هذا الأسبوع، كالتالي:-



حراسة المرمى: نيشيكاوا شوساكو (أوراوا ريد دايموندز الياباني).



خط الدفاع: زهانج لينبينج (جوانجزو إيفرجراند)، مي فانج (جوانجزو إيفرجراند)، بارك جيسو (جوانجزو إيفرجراند)، تشونج يي هاو (جوانجزو إيفرجراند).



خط الوسط: دايكي هاشيوكي (أوراوا ريد دايموندز الياباني)، باولينيو (جوانجزو إيفرجراند)، جابي (السد القطري)، سالم الدوسري ( الهلال السعودي).



خط الهجوم: حسن الهيدوس (السد القطري)، نام تي هي (السد القطري).