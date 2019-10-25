اشتغلت نقاش.. فاروق الباز يحكي قصة كفاحه في الولايات المتحدة الأمريكية

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار بجامعة بوسطن الأمريكية، إنه عاد إلي مصر خلال ستينيات القرن الماضي، وهو محمل بالأفكار والأحلام حول بناء أول مدرسة لـ علوم الجيولوجيا في مصر.



وتابع، "الباز" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه عاد إلي مصر محملا بعينات كبيرة من الصخور والأحجار من مناجم بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، ليقوم الطلاب علي دراستها في مصر.



وأشار، إلي أنه فوجئ بتعيينه أستاذ الكيمياء في جامعة السويس بعدها حصل على الدكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية، ليتجه خلالها للوزارة لمقابلة المسئولين عن ذلك التعيين غير المرتبط بمجاله.



ولفت إلى أنه حاول مقابلة الوزير شخصيا شارعا في زيارة الوزارة لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، حتي يأس من مقابلة الوزير وقتها ليتجه خلالها لقرار العودة مرة أخرى للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد أنه عاد مرة أخرى للولايات المتحدة وعمل كـ"نقاش" مدة من الزمن، وأخذ يرسل خطابات لكل الهيئات، والجامعات والشركات التي لها علاقة بمجال الجيولوجيا، لينتقل فيما بعد للعمل بوكالة ناسا.