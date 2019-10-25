صالون اللواء حمدي بخيت يناقش تطور الوضع بالسودان وتأثيره على الأمن القومي المصري

نظم اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، الصالون الثقافي، الشهري، لمناقشة تطور الأوضاع في دولة السودان الشقيقة عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول « عمر البشير»، وتداعياتها علي الأمن القومي المصري.



وقال اللواء حمدي بخيت: إن الغرض من إقامة الصالون الشهري، هو تناول الجانب الثقافي في المقام الأول لإبراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية والوطن العربي والإفريقي بشكلها المعاصر، للخروج بحلول وأفكار ومقترحات جديدة وخلاقة لحل تلك المشكلات.



وتابع "بخيت" أن السودان هو العمق الاستراتيجي الجنوبي للدولة المصرية، مشيرًا إلي أن السودان مر بفترة حكم طويلة امتدت نحو 30 عامًا، أدت إلى تغير كبير جدًا في أحاسيس ومشاعر وتوجه الإدارة السودانية نحو مصر، إلا أن مصر مازالت تحمل نفس قيم العلاقة والأخوة لشعب السودان الأصيل.



ومن جانبه قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب المجلس المصري للشئون الإفريقية أن العلاقة المصرية السودانية متعددة الروافد فهي تحكم بالجغرافية والتاريخ ويحكمها المشتركات الثقافية والاجتماعية ويحكمها مياه النيل والمصالح المشتركة والأمن الغذائي وهذه علاقة لا توجد مع دولة أخرى ولذا مازال هناك حديث اننا والسودان شعب واحد في دولتين.



وتأسف السفير حليمة قائلا بقدوم نظام البشير عام 1989 بدأ يحدث توتر فى العلاقات التى اتسمت بالنزعة الاستقلالية لهذا النظام وأيضا معاداته لمصر وذلك بسبب مشاعر القيادات وللأسف الشديد هذه التوجه استمر على مدى 30 عاما وتم نشره على غير الحقيقة لدى الشعب السوداني.



وأشار إلى أن النظام فشل داخليا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكانت هناك حروب اهلية ودعم خارجي للأطراف المتصارعة وارتبط نظام البشير بالمحور التركي القطري وأيضا إيران التي نجحت فى نشر المذهب الشيعي فى بعض المناطق مما استدعى اتخاذ موقف ظاهري منها فى النهاية، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي للسودان واتهامه بدعم الإرهاب وكل هذا وغيره مهد للثورة السودانية.



وأضاف أن الانفصال بين الشمال والجنوب ايضا كان بسبب سياسات خاطئة ومحاولة فرض نظام إسلامي في منطقة غير مسلمة "الجنوب" وعدم قراءة النظام السوداني للأحداث بصورة صحيحة وأوضح حليمة أن البشير روج فكرة أن هناك نظرة مصرية للسودان تشع منها الدونية.



وعن الوضع الحالي قال مساعد وزير الخارجية الأسبق: المجلس العسكري السودان يستمد قوته الاَن من مصادر أهمها قوات التدخل السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي الرجل القبلي الذى لا يحمل مؤهلات عسكرية ولكنه أثبت كفاءة فى محاربة الحركات المسلحة فى السابق والاَن يعتبر الرجل القوى بالمجلس العسكري، الذى يضم أيضا قوات الجيش وبعض المليشيات التابعة للدولة وهو ايضا صاحب الموقف القوى المعادي لنظام البشير رغم انه كان أحد رجاله أثناء حكمه.



وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية أنه مازال هناك بعض العناصر من النظام القديم فى مفاصل الدولة وهى فاعلة فى المشهد والقرار السودانى وبعضهم يمثل الفكر الإخوانى وإن كان تم تحجيمه.



واستطرد حليمة فى المشهد السوداني أيضا الآن قوى الحرية والتغيير الذى يتكون من تجمع المهنيين وقوى الهلال السوداني وقوى الإجماع الوطني وبعض الاحزاب والمنظمات الاخرى وهناك تقديرات تشير أن هذه القوى تمثل 70%من الشعب السوداني وهو ما جعل المجلس العسكري يعترف بهذه القوى لأنها تمثل قيادة الثورة.



وهناك قوى أخرى هي الحراك السوداني وهو يضم الحركة الاسلامية وبعض الاحزاب التي كانت مختلفة مع البشير وكذا الحزب الشيوعي الذى خرج من تحالف قوى التغيير بعد موقفه من المجلس العسكري واصبح مستقل.



كما أن هناك قوى اخرى وهى الحركات المسلحة التي كانت ضمن قوى الحرية والتغيير وهم ثلاث حركات.. حركة تحرير السودان وحركة الجبهة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة ولكن حدث نوع من الخلاف مع قوى التغيير فانفصلت عنها وتعمل مستقلة .



وتم مؤخرا توقيع اتفاق بين قوى الحرية و التغير والمجلس العسكري لتشكيل هياكل الدولة ومنها البرلمان وتم تشكيل الحكومة برئاسة د.عبدالله حمدوك صاحب الخبرة الطويلة فى مجال الاقتصاد فى الامم المتحدة وكان قد رفض منصبا وزاريا أثناء حكم البشير



وتابع السفير حليمة أن هذه هى القوى الرئيسية الموجودة على الساحة السودانية ...نحن الان أمام نظام سياسي جديد فى السودان له توجهات سياسية مختلفة تماما عما كان عليه النظام السابق سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي متوقعا أن هذا التوجه سيكون نحو الدول العربية (من غير قطر) مثل السعودية والامارات ومصر كما أن الاوضاع الاقتصادية و السياسية تفرض على النظام ضرورة التوجه نحو الغرب .



