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كاتبة صحفية: الشعب واع ويواجه ألاعيب وأكاذيب الإخوان.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:47 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
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هاني حسين
قالت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، إن هناك عددا من الأساليب المضللة التي تعمل عليها جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق الأبواق الإعلامية.

وأضافت سمر الدسوقي في حوارها في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كلما حققنا إنجاز على أرض الواقع في مختلف القطاعات كلما أزدادت موجهة نشر الأكاذيب والشائعات من قبل إعلام الإخوان الجماعات الإرهابية".

وتابعت سمر الدسوقي:" الشعب المصري واع ورد على كل الأكاذيب والشائعات التي تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ودرجة الوعي لدى المصريين زادت وعلى علم بألاعيب وأكاذيب جماعة الإخوان".
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