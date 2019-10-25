كاتبة صحفية: الشعب واع ويواجه ألاعيب وأكاذيب الإخوان.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، إن هناك عددا من الأساليب المضللة التي تعمل عليها جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق الأبواق الإعلامية.



وأضافت سمر الدسوقي في حوارها في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كلما حققنا إنجاز على أرض الواقع في مختلف القطاعات كلما أزدادت موجهة نشر الأكاذيب والشائعات من قبل إعلام الإخوان الجماعات الإرهابية".



وتابعت سمر الدسوقي:" الشعب المصري واع ورد على كل الأكاذيب والشائعات التي تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ودرجة الوعي لدى المصريين زادت وعلى علم بألاعيب وأكاذيب جماعة الإخوان".

