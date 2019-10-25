لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي تعقد محاضرة لمدربي الألعاب الجماعية

عقدت لجنة اكتشاف المواهب بالنشاط الرياضي بالنادي الأهلي محاضرة مهمة في مقر النادي بالجزيرة ، بحضور عدد كبير من مدربي الألعاب الجماعية ومنها اليد والطائرة والسلة، بعدما عقدت محاضرات مماثلة في فرعي الشيخ زايد ومدينة نصر خلال الأسابيع الماضية.



وأوضح رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة لتطوير الالعاب الجماعية ، وتضم في عضويتها الدكتور وجيه حمدي وممدوح اسماعيل والدكتور فوزي فضالي وعبدالله خليفة ومحمد السلعاوي وطاهر رجب وشريف علي.



وأشار إلى أن المحاضرات التي تعقد لمدربي أكاديميات النادي في الألعاب الجماعية هدفها نقل الخبرات الأكاديمية والعملية من أعضاء اللجنة إلى المدربين ، وهو ما يسهم في تطور أداء الجميع وينعكس على اللاعبين بشكل كبير.



وأضاف عبد القادر أن اللجنة حققت نجاحا كبيرا خلال المحاضرات التي أقامتها ، وافادت مدربي فرق الأكاديميات في ظل الخبرات العريضة لأعضاء اللجنة ، وهو ما يحقق الهدف من تشكيلها.