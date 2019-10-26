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ديني

حقيقة تعليق الدراسة بجامعة طنطا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
حقيقة تعليق الدراسة
حقيقة تعليق الدراسة بجامعة طنطا غدا
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احمد علي
اعلن الدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لقطاع الدراسات العليا والبحوث، مساء أمس الجمعة، استمرار الدراسة بكليات الجامعة وامتحانات الدراسات العليا غدا السبت.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أنه لانيه لتأجيل امتحانات الدراسات العليا أو الدراسة بالجامعة، بناء على مراجعة الأرصاد الجوية، ووجود تحسن فى حالة الجو.

يذكر أن موجه الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مراكز ومدن محافظة الغربية، لليوم الثالث، أمس الجمعة، أدى إلى تحول الشوارع الرئيسية والفرعية إلى برك ومستنقعات، وغرق بعض القرى، بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو ما تسبب فى ارتباك وشلل في حركة المرور وصعوبة سير المواطنين.
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