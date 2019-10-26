حقيقة تعليق الدراسة بجامعة طنطا

اعلن الدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لقطاع الدراسات العليا والبحوث، مساء أمس الجمعة، استمرار الدراسة بكليات الجامعة وامتحانات الدراسات العليا غدا السبت.





وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أنه لانيه لتأجيل امتحانات الدراسات العليا أو الدراسة بالجامعة، بناء على مراجعة الأرصاد الجوية، ووجود تحسن فى حالة الجو.



