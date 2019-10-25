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مرأة

دراسة صادمة.. نسيان دفع الفواتير إشارة للإصابة بهذا المرض

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:45 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن نسيان دفع الفواتير في الوقت المحدد قد يكون علامة تحذير مبكر لمرض الزهايمر، وذلك بحسب موقع صحيفة DAILY MAIL البريطانية .

وبحسب الدراسة، وجد الباحثون في واشنطن أن عدم القدرة على الحفاظ على صدارة الأمور المالية من أهم الأعراض التي تصيب العديد من المرضى قبل وقت قصير من تشخيصهم بالزهايمر .

وأكدت نتائج الدراسة أن صعوبات التعامل مع الموارد المالية هي أمر شائع بين المرضى الذين يعانون من اضطراب تدمير الذاكرة.
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