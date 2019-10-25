دراسة صادمة.. نسيان دفع الفواتير إشارة للإصابة بهذا المرض

كشفت دراسة علمية حديثة أن نسيان دفع الفواتير في الوقت المحدد قد يكون علامة تحذير مبكر لمرض الزهايمر، وذلك بحسب موقع صحيفة DAILY MAIL البريطانية .



وبحسب الدراسة، وجد الباحثون في واشنطن أن عدم القدرة على الحفاظ على صدارة الأمور المالية من أهم الأعراض التي تصيب العديد من المرضى قبل وقت قصير من تشخيصهم بالزهايمر .



وأكدت نتائج الدراسة أن صعوبات التعامل مع الموارد المالية هي أمر شائع بين المرضى الذين يعانون من اضطراب تدمير الذاكرة.