نورهان جوهر تقسو علي نيلي جيليس وتتأهل لدور 16 من بطولة العالم للإسكواش

حققت المصرية نورهان جوهر ،الفوز في الدور التمهيدي ال32 من بطولة العالم لسيدات الإسكواش، على نيلي جيليس ، بثلاثة أشواط دون رد ، في مباراة قوية جمعت اللاعبتين في البطولة، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام.



ونجحت نورهان ان تقصي علي نيلي جيليس وتودعها البطولة بعدما فازت عليها بالشوط الأول بنتيجة ١١/١، وفي الشوط الثاني بنتيجة 11-٥ وفي الشوط الثالث بنتيجة ١١/٥.واستمرت المباراة لمدة ٢٨ دقيقة فقط.



وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.