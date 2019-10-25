الحزب العربي يعلن انضمام هدى زكريا وتولي رئاسة المجلس الاستشاري

أعلنت أمانة الإعلام للحزب العربى عن إنضمام الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الإجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لتتولى منصب رئيس المجلس الإستشاري للحزب العربى.



يأتى ذلك انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الارتقاء بالحياة السياسية وتفعيل دور الأحزاب للنهوض بالوطن



وإيمانا من الحزب العربى بأهمية ممارسة العمل الحزبى وفقا للدستور والقانون والانحياز للمصلحة العامة من أجل بناء وتنمية الوطن وخلق فرص جادة للشباب للمشاركة فى العمل السياسي وبناء الشخصية المصرية وتنمية الوعى السياسي فى المجتمع.