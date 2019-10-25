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مرأة

الأكثر جرأة.. دوللي شاهين تثير الجدل بملابس غريبة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:42 م
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة دوللى شاهين، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور جديدة لها بإطلالة غريبة.

وظهرت بها دوللى شاهين، ببنطال جينز ممزق باللون الأزرق الفاتح، وحزام باللون الأسود على الخصر ليبرز جمال رشاقتها، وبلوزه هاف ستومك باللون الأبيض وبأكمام طويلة متهدلة، وانتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأسود، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الطويل الأسود مع تطاير بعض الخصلات التى تعطي لمسات رقيقة إطلالتها.

واختارت دوللى شاهين، الميك اب باللون الفضى والأسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون الفوشية، واستخدمت انسيال باللون الفضى وقرط صغير لإكمال إطلالتها الجذابة.
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