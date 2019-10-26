لكل غرفة حكاية... هنا منزل وفندق الشيخ توفيق شاهد على تاريخ القصير

القصير هى من أقدم مدن محافظة البحر الأحمر ويرجع تاريخها للعصر الفرعونى و منها خرجت رحلات حتشبسوت التجارية لبلاد بنط ولعبت الـ قصيـر في هذا الوقت دور مهم‏ خاصة المنطقة الواقعة بين وادي النيل والـقصيـر فهي واحدة من أهم المناطق التي استحوذت علي اهتمام المصريين القدماء‏ و رحلات حتشبسوت مكتوبة على الجبال في منطقة وادي الحمامات بطريق القصير- قفط (قنا )وتمتلك هذه المدينة العتيقة عدد من المنازل القديمة من ضمن تلك المنازل منزل الشيخ توفيق على مصطفى شيخ عربان العبابدة فى الصحراء الشرقية والذي حوله احد احفاده الان الى فندق ذو طابع فريد على ساحل البحر اكتسب شهرة كبيرة بين الأوساط السياحية لانة عبارة عن تراث معماري فريد.

يقول وصفى تمير حسين أحد مؤرخى مدينة القصير أن الشيخ توفيق على مصطفى شيخ عربان العبابدة فى الصحراء الشرقية ساهم في النهضة الاقتصادية وصنع الفارق في تاريخ القصير الجديد وكان منزله فى المنطقة الشرقية شرق المدينة فى حى اعتبر للأكابر وكبار الموظفين الإيطاليين الذين عملوا فى القصير وقتها وكان نجلة الحاج الشاذلى توفيق على شيخ البرلمانيين والذى كان عضوا بمجلس الامة واستمر فى فترات طويلة حتى اصبح شيخ البرلمانيين بمجلس النواب .



يضيف مصطفى سباق احد احفاد الشيخ توفيق والذى قام بتحويل منزل جده الى فندق ان المكان ليس مجرد فندق يستقبل ضيوف المدينة، ولكن هناك رسالة الحفاظ على تراث مدينة القصير ونحاول الحفاظ عليها قد المستطاع من خلال الفندق الصغير فالمكان مكون من 6 غرف والغرف ليست بارقام ولكن تم تسمية كل غرفة باسم شئ مميز بمدينة القصير كى تجل كل نزيل يعرف أهم معالم القصير .



واضاف سباق الغرفة الأولى اطلقنا عليها اسم "الشركة" إشارة لشركة الفوسفات والتي بناها الإيطاليون سنة 1910 حينما عرفوا ان المدينة مليئة بالفوسوفات وبنوا مدرسة ومستشفى وكنيسة وجميعهم على الطراز الإيطالى وهى مازالت موجودة لحد دلوقتى ومفتوحة للزوار.



الغرفة الثانية اسمها التلفريك" والذي مازالت آثاره موجودة حتى الآن أمام شاطئ الفندق كذلك هناك غرفة "الحى الايطالى" وهى من البيوت كلها دور أرضى و تم بناءها على الطراز الإيطالى لعمال و فنيين شركة الفوسفات و تبعد من الفندق دقيقة واحدة و تطل على البحر اما غرفة "المحامل" و هى الجمال التى تحمل هودج و كانت تجوب كل عام فى المدينة إحتفالا بوصول كسوة الكعبة للمدينة التى تخرج من القصير لأراضي الحجاز وهناك غرفة "القطاير" و هى سفن الصيد الشراعية الكبيرة المصنوعة من الخشب و كانت بتستخدم قديما اما غرفة "الميناء" و هى ميناء القصير القديم اللى شهد على حملة نابليون بونابارت لغزو مصر و سوريا و سلب الأراضى من العثمانيين حتى انتبه الإنجليز و أرسلوا سفن حربية للقصير لذلك نحن وكل من يزور فندق القصير يتأكد ان بيت الشيخ توفيق كان شاهد علي تاريخ القصير .



ويضيف سباق أن جده ولد في إدفو وعاش فترة قصيرة هناك، ثم انتقل إلي القصير مع قدوم الطلاينة للعمل في شركة الفوسفات، وكان يتولي منصب شيخ قبيلة العبابدة وبسبب منصبه كان هو حلقة الوصل مع الطلاينة وأهل القصير، وبعدها بني هذا البيت في عام 1908 وكان دور أول وبعدها لما تزوج عدة مرات بدأ يرفع المنزل حتى وصل إلي الدور الثالث كما هو وضعه الحالي وتوفي سنة 1960، وفي عام 1997 قامت الهيئة السويسرية بترميم المنزل واستلامه بعدها كعائلة شيخ القبيلة، وبدأنا ندير المكان ومنذ عامين نجحنا في تشغيل المكان القديم وتطويره كمزار سياحي ومكان للمبيت والموضوع بسيط ولكن يحتاج إلي مجهود.

