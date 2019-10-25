عمرو محمود ياسين وأسرته يدخلون الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

تمكن مقطع من آخر حلقات برنامج معكم والذي حل فيه كل من الفنان عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة وابنهما وابنتهما، ضيوفًا، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب .



حقق المقطع الذى حمل العاب من التحدى بين افراد الاسرة ، ما يقرب من 200 ألف مشاهدة فى غضون ساعات بسيطة .



بدأ اللقاء بالحديث عن الحياة الشخصية وطريقة التعارف، والارتباط من المرحلة الثانوية.



وتطرق الحوار للحديث عن النجاح الكبير لمسلسل "نصيبي وقسمتك".