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رياضة

شوقي غريب: لاعبو شباب الفراعنة على أجندة المنتخب الأوليمبي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:38 م
شوقى غريب يزور مران
شوقى غريب يزور مران منتخب الشباب
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يسرى غازى
زار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مران منتخب الشباب مواليد 2001 فى إطار المعسكر الحالي الذي يجريه شباب الفراعنة على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة .

ويستعد منتخب الشباب للمشاركة ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر القادم بتونس برفقة منتخبات والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وتونس.

وحرص شوقى غريب على التأكيد أن عناصر منتخب الشباب مع الأولمبي يمثلون مستقبل كرة القدم المصرية وقال إن معهم جهاز فني جيد بقيادة ربيع ياسين.

وأضاف غريب أنه يتابع منتخب الشباب وسيقوم بضم بعض العناصر إلى المنتخب الأولمبي بعد تحقيق هدف التأهل لأولمبياد طوكيو حيث سيتم الاستعانة بالعناصر المميزة بترشيحات الجهاز الفنى لمنتخب الشباب ووجه نصيحته للاعبين بضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الأفضل لهم.
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