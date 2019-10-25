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فن

حماقي يحمس جمهوره لمشاهدة The Voice غدا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:46 م
حماقي
حماقي
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آيه عاطف
شوَّق الفنان محمد حماقي، جمهوره لمشاهدة حلقة الغد من برنامج ذا فويس، بعدما استطاع أن يضم عددا كبيرا من أجمل الأصوات إلى فريقه من بلدان مختلفة.

ونشر محمد حماقي، صورة له من كواليس البرنامج، وعلق عليها قائلًا: "المواجهات في فريقي بكره هتكون ناااااااريه جاهزين ؟؟ .. فريق حماقي".

يذكر أن يضم فريق محمد حماقي، كلا من يمان الحاج، وحفيظة فالكو، وأمل الشريف، ووجيه البجاوي، وعثمان الادريس، وبهاء خليل، وأسماء الشريف، وعاصم سلّام، وماهر سامي، ووئام رضوان، وآمال سكاك، وأحمد الهداجي، وعبدالرحمن حاتم، ومارك رعيدي، وفهد مفتخر.
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