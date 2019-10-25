كأس مصر.. الإعلاميين يتأهل للدور التمهيدى الرابع بعد الفوز علي ديروط

حقق الفريق الأول بنادي الإعلاميين بقيادة جميل حلمى الفوز على ديروط بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتأهل للدور التمهيدى الرابع من بطولة كأس مصر .



يذكر أن الفريق سيخرج لملاقاة فريق طهطا ضمن مواجهات الأسبوع الثانى من الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/2020.



وأنهي فريق الإعلاميين الموسم الماضي محتلا المركز الثالث بـ43 نقطة، في أولى مشاركاته بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.



ويأتى جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد بالدورى كالآتى :



1- الإعلاميين /البنك الأهلي

2- طهطا / الإعلاميين

3- الإعلاميين / شبان قنا

4- سوهاج / الإعلاميين

5- الإعلاميين / المنيا

6- بني سويف / الإعلاميين

7- الإعلاميين / بترول أسيوط

8- الألومنيوم / الإعلاميين

9- ديروط / الإعلاميين

10- الإعلاميين / الفيوم

11- تليفونات بني سويف / الإعلاميين