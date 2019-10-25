بـ الفيديو.. وزير الرياضة يشكر رئيسي الأهلي والزمالك.. اعرف لماذا

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه بعد انطلاق الدوري المصري، بدأت تظهر ملامح أزمة في الدوري نتيجة تأجيل مباراة القمة.



وأضاف أشرف صبحي في تصريحاته التليفزيونية على قناة " تن"،: "كان من الضروري التدخل كـ دور حكومي وكل الأندية سواسية ونريد أن يكون الدوري الأفضل".



وتابع أشرف صبحي: "أشكر محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلى على التفهم، وأشكر والمستشار مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك على التفهم، وتم الاتفاق بين كل الأطراف".

