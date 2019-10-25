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أخبار العالم

رويترز عن الجنيه المصري: في أقوى حالاته منذ عامين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، مسجلا 16.10 جنيه، في أقوى سعر له منذ ما يربو على عامين ونصف.

ويشهد الجنيه المصري صعودا مطردا في 2019، لتبلغ مكاسبه 9.85% أمام الدولار منذ أول يناير، حيث يقول المحللون وفقا لوكالة "رويترز" إن العملة تلقى دعما من عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

ويقول آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن تلك التدفقات جاءت أساسا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد.

وارتفع الجنيه 2.4 % في الشهر الحالي فحسب، وأوضحت الوكالة أن الجنيه لم يكن بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017.

وأضاف سانديب إنه يتوقع أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.

من جانبه قال محمد أبو باشا، الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، إن جنيها قويا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، فضلا عن أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك.

قال ”غير أنه لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزءا صغيرا نسبيا من الاقتصاد“.

كان البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
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