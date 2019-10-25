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رياضة

كأس مصر .. تليفونات بنى سويف يتأهل للدور التمهيدى الرابع بعد عبور أسمنت أسيوط

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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كتب : رباب الهوارى
نجح الفريق الأول بنادي تليفونات بنى سويف بقيادة أحمد شعبان في التأهل للدور التمهيدى الرابع بعد الفوز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم اليوم بالدور التمهيدى الثالث بمسابقة كأس مصر.

استقر الجهاز الفني للفريق الاول بنادي تليفونات بني سويف علي قيد ٢٩ لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد وهم:

أحمد عاطف حسين السيد ،أحمد سيد حلمى عبدالحليم ،أحمد إبراهيم عبدالفتاح ،أحمد رضا علي إبراهيم ، أحمد فتحي عبد الجيد ،أحمد محمود معوض ،أحمد يوسف محمد إبراهيم، بلال أحمد عبد الراضي علي ،عبدالله أحمد عبدالله ،مؤمن محمد حسين مانجا فودي سيلا ،محمد أحمد صابر. 
محمد رجب السيد ،محمد عبدالرازق عبد الفضيل ،محمد علي محمد محمد ،
محمود عبده عبدالعظيم ،محمود مبارك احمد محمود ،مروان رمضان محمد
مصطفي حسن محمد ،مصطفي عبدالرحيم حسين ،نانا كوامى
وائل مصطفي عبدالفتاح ،مصطفي أحمد محمد عبدالوهاب ،أحمد مصطفي محمد موسي ،عبدالله احمد محمد عبدالحفيظ
صلاح فتحي الشهاوى ،محمد عاطف عبدالهادي ،أسلام علي محمود مرسي ،
عبدالرحمن شعبان عبدالهادي.
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