تركيا أكبر سجن في العالم.. باحث: أردوغان يحاول تسويق نفسه بأنه حامي حقوق المسلمين

قال محمد ربيع الباحث في الشئون التركية، إن أردوغان يحاول تسويق نفسه على أنه حامي حقوق المسلمين، لافتًا إلى أن الأتراك بدأوا في انتقاد أردوغان وسياساته القمعية ودخوله في شئون الدولة الأخرى.



وأضاف محمد ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تناقضات في سياسات أردوغان، ويظهر ذلك في خطاباته في الأمم المتحدة وتحدثه عن حقوق اللاجئين وعن فلسطين والشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتحالف فيه مع إسرائيل.



وأشار محمد ربيع إلى أن أكبر حجم تجاري بين بلدين كانت بين تركيا وإسرائيل، موضحًا إن أكبر مصنع أسلحة على مستوى العالم لإسرائيل متواجد في تركيا.



وأكد محمد ربيع أن تركيا هي أكبر سجن موجود على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها ثاني أكبر دولة تعتقل الصحفيين، لافتًا إلى أن هناك 250 ألف معتقل داخل السجون التركية بالإضافة إلى القتل العمد داخل السجون.

