Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تركيا أكبر سجن في العالم.. باحث: أردوغان يحاول تسويق نفسه بأنه حامي حقوق المسلمين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:45 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
توك شو
قال محمد ربيع الباحث في الشئون التركية، إن أردوغان يحاول تسويق نفسه على أنه حامي حقوق المسلمين، لافتًا إلى أن الأتراك بدأوا في انتقاد أردوغان وسياساته القمعية ودخوله في شئون الدولة الأخرى.

وأضاف محمد ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تناقضات في سياسات أردوغان، ويظهر ذلك في خطاباته في الأمم المتحدة وتحدثه عن حقوق اللاجئين وعن فلسطين والشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتحالف فيه مع إسرائيل.

وأشار محمد ربيع إلى أن أكبر حجم تجاري بين بلدين كانت بين تركيا وإسرائيل، موضحًا إن أكبر مصنع أسلحة على مستوى العالم لإسرائيل متواجد في تركيا.

وأكد محمد ربيع أن تركيا هي أكبر سجن موجود على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها ثاني أكبر دولة تعتقل الصحفيين، لافتًا إلى أن هناك 250 ألف معتقل داخل السجون التركية بالإضافة إلى القتل العمد داخل السجون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راعي الإرهاب في المنطقة .. الخارجية: أردوغان يكن حقدا وضغينة تجاه مصر وشعبها

في بيان من 6 نقاط .. مصر تفضح نظام أردوغان الإرهابي أمام العالم

الحرية المصري: بئر كراهية وحقد أردوغان لمصر لا ينضب

أردوغان على حافة الهاوية.. الجميع يقفز من مركبه الغارقة..عداؤه لمصر غير مسبوق وكلامه مفبرك .. سياساته القمعية لوثت تاريخه..اقتصاد تركيا يواصل الانهيار.. ورفاقه يتخلون عنه بعد دعمه للإرهاب

سيحاكم قريبا.. متحدث البرلمان: أردوغان كذاب وكلامه عن مصر وقائدها مرفوض

بعد الهجوم العثماني الغاشم على الأراضي السورية.. برلمانيون: تركيا أصبحت مركزا رئيسيا للتنظيمات المتشددة.. وأردوغان كذاب ويتحدث بلسان الإخوان وأدخل بلاده فى أزمات لاتنتهى

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

التفاصيل الكاملة لاتفاق الأهلي والنجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي

أنا صاحب الكورة | الزمالك والنقاز محتاجين جهاز.. رسائل نارية من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة..فيديو

مجموعة الأهلي.. أزمات النجم الساحلي تتوالى.. تفاصيل

مهزأة.. رضوى الشربينى تسب فتاة بسبب مقطع فيديو.. شاهد

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

من الفن للموضة.. نجمات يقتحمن عالم الأزياء بماركات خاصة