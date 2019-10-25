فاروق الباز: الولايات المتحدة تمتلك صخورا لا يوجد مثيل لها على سطح الأرض

رد العالم المصري فاروق الباز، علي المشككين في حقيقة صعود الولايات المتحدة الأمريكية على سطح القمر، قائلا "إنهم يمتلكون صخورا لا يوجد مثيل لها على سطح الأرض".



وأضاف، فاروق الباز، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن رحلة أبولو للفضاء كان لها دور ايجابي كبير على التطور التكنولوجي الذي وصلت له الدول خلال العصر الحالي.



وأشار فاروق الباز، إلي أن التطور الكبير الذي حل بعلوم الاتصالات كانت من خلال رحلة أبولو، فهي محطة انطلاقة له.