خناقة بين جمهور ياسمين صبري بسبب صورتها على حمام السباحة.. تفاصيل

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها وهي ترتدي فستان تايجر، وتجلس أمام حمام السباحة، في إيطاليا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام".وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بين متابعيها وصلت إلى مشاجرة، وذلك لانتقاد البعض لها بسبب جلوسها أمام حمام السباحة بهذه الملابس التي لا تتناسب مع الأجواء، حيث جاءت التعليقات كالتالي :" لا يا ياسمين كده دي صورة لأبو طارق بتاع الكشري .. إيه اللي انتي لبساه ده يا مدام نيمار ..هاتونا ماتاتا ..معقوله انا الوحيدة اللي ف مصر مبشوفكيش حلوة .. أنا لو رجلي بالوحاشة دي مظهرهاش ابدًا".بينما دافع عنها البعض الآخر، قائلين :" والله بطن رجليها اللي بتمشي بيه على الارض احلى من وشك اكيد .. حلوة كتير الصورة .. ما احلاكي .. مكنتش بحب التايجر دا نهائي غير ع ناس معينة وبالأخص ياسمين صبري"، وغيرها من التعليقات.