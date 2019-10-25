عمر عاقيل يكتب: فوضى في زمن الاحتراف‎



وما من شك أن ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻄﻮﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺳواء ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ في الكثير من اﻷحوال ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ مستوى مبارياتها وﻣﻌﻬﺎ حتى ضعف ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ، واﻟﻐﺮﻳﺐ أن تفاقم أزمة البرمجة ساد معه الاعتقاد ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﻫﻮﺍﺓ ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺑﺠﺪﻳﺎﺕ كرة القدم، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺒوﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌوﻦ، حتى أنه ﺑﻤﺠﺮﺩ انطلاق ﻗﻄﺎﺭ المنافسة ﺗﻜﺜﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻭتكثر معها اﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ، ومعه تبدو جامعة الكرة حريصة على ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺷﻜﻮﻛﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻧﺘﻮﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻳﻘﺎﻉ مباريات البطولة ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ طريقه ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﻡ، حتى تصبح البطولة ملعبا ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ تعد اﻷندية المشاركة خارجيا قاسما مشتركا لها، وتصبح معها انسيابية المباريات ﻣﻌﺮﺿﺔ أسبوعيا للتأثير، بسبب الكثير ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ.



مهازل برمجة البطولة ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ زادت من تأﺯﻡ ﺍلأﻭﺿﺎع، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﻮر ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻕ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ببرنامج البطولة وﺗﺼﺮ على مطالبها في ﻋﺪﻡ إجراء مبارياتها في مواعيدها المحددة، سعيا وراء تغيير مواعيدها واﺧﺘﻴﺎﺭ تواريخ محددة ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ لأجندتها المزدحمة، وﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﺠﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍلبرنامج، ﻓﻲ ﻇﻞ انشغال اﻷندية بالمسابقات القارية دوري اﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭﻛﺄﺱ ﺍﻟﻜﺎﻑ باﻹضافة إلى المسابقة العربية، إضافة ﻋﻠﻰ الصعوبة التي تواجهها في تنقلاتها الخارجية ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ دول ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ اﻟﺴﻤﺮﺍﺀ، ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌوﻘﺎﺕ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ الإكتفاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪ كرة القدم الوطنية، ﻭﺳﻴﻀﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻲ ﻓﻲ عجلة التطور.



اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﻤﻨﻬﺠﺔ للبطولة الوطنية، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ في ﻗﺪﺭﺓ الجامعة وعصبتها ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻤﺎم ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ على قدر المساواة بين جميع اﻷندية انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻕ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ البرمجة وانعكاسها السلبي على تقديم منتج كروي جيد، وعلى مشاركات اﻷندية خارجيا ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ، ﻭﻻ ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻼﺕ الموسمية ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺷﺘﻰ، ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.



وﻟﻬﺬﺍ ومن منطلق ما تعيشه البرمجة من تخبط في برنامجها، وعشوائية في اتخاذ قرار تحديد مواعيد المباريات، ﻓﺈنه ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍلبرمجة، ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍلبطولة ﻭلا تضعها ﻓﻲ ﻣﻬﺐ رياح ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ وصلت فيه مرحلة البطولة جولتها الرابعة، هناك من يتساءل عن وجود ناد معين من داخل بطولة هذا الموسم من عدمه، نظير عدم إجرائه ﻷي مباراة، ما يتعارض تماما مع روزنامة البطولة بالشكل الإيجابي، ﻭﻣﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺩﺍﺧﻞ جامعة ﺍﻟﻜﺮﺓ.



فوضى البرمجة أخذت أبعادها منحى قلما نشاهده في دوريات العالم، حيث أنه بمجرد ارتفاع عدد كبير من اللقاءات المؤجلة، تحضر حالات غريبة ترمي بظلالها على المشهد العام للدوري الوطني من خلال ترك باب التحفظ مفتوحا في تثبيت توقيت مباراة محددة، تضطر من خلالها العصبة على التعديل في كل مرة، يحدث هذا في غياب نصوص قانونية تكون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍلعصبة بمسماها الإحترافي ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ كلما لزم اﻷمر ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ وﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﺞ ﺇﻣﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍلمباريات المضغوطة، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.



ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ انتظام مصير ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍلجامعة ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، متجاهلة لبرنامج احترافي مسطر يخدم مصالح اﻷندية بعيدا عن كل اﻹﻫﺘﺰﺍﺯﺍﺕ والحزازات ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍلكروي.



ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ تطرح جامعة الكرة آلية محدثة أو مبتكرة تساير بها إيقاع الدوري، بما يلزم ومشاركة المنتخب اﻷول والمحلي، واﻷندية المغربية، وﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷندية ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﺍلملايين ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺍﺿﺢ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﻄﺒﺎﺕ، بوضع ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﺪﺭﻭﺳﺔ يوضع ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪﻭﻻ ﻭﺍﺿﺤﺎ للبطولة، ﺟﺪﻭﻻ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻭضع اﻷندية ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮل، ومعها تتكرر التساؤلات نفسها، ويضيع الكثير من الجهد والمال، وبما له من تأثيرات تستدعي الكثير من التخندق والتحزب واصطفافات لمسؤولي أندية على أخرى لن تزيد من مسيرة البطولة إلا التعطيل في مسيرة اﻹحتراف والكثير من التشكيك.





تطبيق مفهوم ااحتراف الكروي ببلادنا، في جوانب عدة لم يبنَ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وفي ظل الحاجة للتخطيط الدقيق رغبة في ضمان البروز والتفوق، بات لزاما على جامعة الكرة الاعتماد على رؤية واضحة لإحداث التطوير والتغيير الفعلي، والمبادرة في إعداد رؤية مستقبلية جديدة تساهم في تحديد ملامح أركان منظومة كروية من خلال تطوير جوانب عدة تتمثل في الأساس في النهوض بمستوى البطولة الوطنية.