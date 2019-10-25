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محافظات

فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
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مروة فاضل
رغم الطقس السيئ وتساقط الأمطار علي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية انطلقت فعاليات مهرجان الخيول العربية الثاني بالمحافظة بمشاركة 125حصانًا وبحضور المئات من الأهالى والمشاركين من مختلف المحافظات.

وقال المهندس مصطفى بسيونى، راعى المهرجان، إنهم حريصون على أن يظهر المهرجان هذا العام بأفضل مما كان عليه في نسخته الأولى العام الماضي، موجها الشكر لجميع المربين الذين حرصوا على المشاركة متحدين سوء الأحوال الجوية.

وأضاف بسيونى فى تصريحات صحفية، أن لجنة التنظيم حريصة على تكريم جميع المشاركين، مشيرا إلي أن محافظ المنوفية سيشهد غدا السبت استعراض جمال الخيول العربية الأصيلة، وبعدها سيتم تكريم الفائزين فى مسابقة الجمال والأدب فى احتفالية بمشاركة محافظ المنوفية.

ووجه بسيوني الشكر للقائمين على التنظيم، واللجنة المنظمة للمهرجان وجميع المشاركين من محافظات البحيرة والشرقية والغربية.

جدير بالذكر أن المهرجان تقليد جديد يٌقام للعام الثاني على التوالي بمحافظة المنوفية بأرض بشاير الخير بشبين الكوم.
فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا
فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا
فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا
فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا
فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا
فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا
فرس تحت المطر.. مهرجان الخيول العربية يتحدى الطقس السيئ وينطلق بـ125 حصانا
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