مصر في يوم.. أمطار وصواعق ومصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء وتعطل الدراسة في 4 محافظات

شهدت مصر اليوم عددا من الأحداث يتعلق بعضها بأحوال الطقس الذي شهدته المحافظات حتى وصل الأمر إلى تدخل وكالة الفضاء ناسا معلنة بأن مصر سوف تشهد إعصارا قادما إلى البلاد، بينما لقى عدد من المواطنين حتفهم صعقا بسبب الكهرباء، فيما تتعطل الدراسة في عدد من المحافظات غدا.



على مستوى التعليم قررت 4 محافظات تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدا السبت، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها.



وفي محافظة الإسكندرية أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.



وفي محافظة البحيرة قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدًا السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.



وفي محافظة الغربية أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.



وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.



وفي محافظة كفر الشيخ أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مع استئنافها الأحد المقبل، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.



الموت بالصعق

فيما لقى عددا من المواطنين حتفهم بسبب الصعق بالكهرباء، فقد لقي شاب يدعي سيد البرقي من قرية الهياتم التابعه لمركز المحلة عقب ملامسته عامود إنارة أثناء هطول الأمطار، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بصعق احد شباب القرية بالتيار الكهربائي عقب ملامسة أحد أعمدة الإنارة.



وتبين أن الشاب يدعى سيد البرقى بمقيم بالقرية بعد ملامسته لأحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار، وأكد أهالي القرية أن عامود الإنارة لم يكن معزولا وكان يخرج منه شرر كهربائي وحاولوا الإبلاغ عنه دون جدوي.



كما توفيت سيدة مصرعها واصيب اثنان آخران بمحافظة الدقهلية، إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء قيامهم برفع مياه الأمطار من أعلى سطح منزلهم بعزبة أبو شلوبة التابعة لمركز السنبلاوين .



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي بوصول كل من "مني علي محمد، 40 عاما، جثة هامدة، فيما أصيب كل من محمد هاني إبراهيم،16 عاما، وهمام ابراهيم محمد، 45 عاما، بصعق بالتيار الكهربي.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام صقر الى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفاة بصحبة المصابين بنزح ورفع المياه من أعلى منزلهم أثناء هطول الأمطار الكثيف، تعرضوا إلى الصعق الكهربائي تم إيداع جثة المتوفاة بمشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.





أحوال الطقس

فيما تستمر الأحوال الجوية على البلاد، اليوم الجمعة، في حالة عدم الاستقرار والمتوقع أن تستمر حتى غدا السبت، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.



صرح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة هو ذروة موجة عدم الاستقرار التي تشهدها الأحوال الجوية، موضحا أنه اعتبارا من الأحد القادم، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.



وتناشد هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مدن السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء عدم الخروج غدا الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، كما تنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على الطرق أثناء المطر.



ناسا تحذر

بينما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صورة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية.



وقالت الصحيفة إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادى" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بـ عواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية".



وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.



وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

