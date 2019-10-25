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رياضة

نور الطيب: روان العربي تتحسن.. ومواجهة سلمى هاني كلها ضغوط

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:52 م
صدى البلد
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نور عادل
أعربت نور الطيب عن سعادتها بتخطي عقبة روان العربي في دور الـ 32 من بطولة العالم للإسكواش المقامة في مصر، وأكدت أن اللقاء كان صعبا للغاية، وأن روان كانت ندا قويا وخصما عنيدا، ولكنها في النهاية تخطت هذا الدور ووصلت إلى دور الستة عشر لمواجهة سلمى هاني.
 
وقالت نور الطيب: "لقد لعبت ضد روان العربي منذ أيام قليلة في أمريكا، ولكنها لعبت اليوم بشكل أفضل، لقد كانت المباراة صعبة للغاية، ونجحت في تحقيق الهدف بعد قتال داخل الملعب، إنها تتحسن بشكل سريع في كل مباراة".

وعن مواجهة سلمى هاني قالت: "ستكون صعبة للغاية، إننا نتدرب كثيرًا معًا ، لقد لعبنا عدة مرات في بطولات PSA ، لذلك ستكون صعبة للغاية، لكنني مشتاقة للعب أمامها مرة أخرى".

وأنهت حديثها قائلة: "أرغب في تقديم بطولة قوية والظهور بشكل جيد أمام سلمى هاني في لقاء الغد، لا سيما وأنه سيقام أمام الأهرامات وفي بطولة العالم، أنا متأكدة أنه سيكون علينا ضغوط كبيرة، ولكننا سوف نلعب بكل قوة ونستمتع بوقتنا في اللعب معا".
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