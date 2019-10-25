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التزم بها.. تعليمات وتحذيرات من الحكومة للمواطنين عند سقوط الأمطار بغزارة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:36 م
أمطار وسيول
أمطار وسيول
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك غرفة عمليات مركزية، وغرف بكل المحافظات لمتابعة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها شمال البلاد، ويتم التعامل مع كل المشاكل وتجمعات مياه الأمطار وانقطاع الكهرباء بسبب هطول الأمطار.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مجلس الوزراء حذر ونصح المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة بسبب هطول الأمطار بغزارة على محافظات الدلتا.

وتابع نادر سعد: "حذرنا من الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، إضافة إلى عدم الاقتراب من شرفات المباني القديمة لأنها قابلة للانهيار في أي لحظة".

وأكمل نادر سعد: "ضرورة الالتزام بتعليمات المرور بسبب إنزلاق الشوارع نتيجة تجمعات مياه الأمطار، والاحتفاظ بمسافات جيدة بين السيارات لتفادي وقوع الحوادث"، مضيفا: "كل الأجهزة التنفيذية متواجدة في الشارع من أجل متابعة سقوط الأمطار الغزيرة للتعامل بشكل فوري".
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