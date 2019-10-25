Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمد المرسي: معظم مراكز التدريب الإعلامي في مصر سبوبة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن معظم مراكز التدريب الإعلامي الموجودة في مصر عبارة عن "سبوبة" تجارية وليس لها أي علاقة بالمهنة.

وأضاف المرسي لصدى البلد، أن هناك عددا ضخما من مراكز التدريب تحاول استقطاب الشباب الراغبين في العمل الإعلامي من أجل تدريبهم بمقابل مادي وهم لا يملكون تقديم أي مادة مفيدة، ولا يملك المحاضرون فيها أي خلفية إعلامية ليكونوا قادرين علي ذلك، موضحًا أن هذه المراكز تستغل الشباب والطلاب ماديًا دون رقيب ويجب وقفها فورًا.

ونصح أستاذ الإعلام، الراغبين في التدريب الإعلامي التوجه إلى مراكز التدريب المعتمدة حتي لا يقعوا ضحية لعمليات النصب فضلًا أنهم لن يستفيدوا أي شىء، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المراكز التدريبية المعتمدة منها مركز تدريب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ومعهد تدريب تابع للهيئة الوطنية للإعلام.

وطالب أستاذ الإعلام القائمين علي مراقبة الإعلام في مصر بسرعة التحرك لرصد تلك المراكز الوهمية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ إعلام: المواقع الإخبارية المعتمدة على الإثارة دون داعٍ ستختفي

البرامج الطبية تحت أعين الرقابة .. المجلس الأعلى للإعلام يضع 7 ضوابط لوقف مخالفاتها.. أستاذ إعلام يشيد بمراقبة نظام تأجير الهواء.. ورئيس لجنة الشكاوى يؤكد: هي الأقل التزاما

محمد المرسى: الجمهور يفتقد التنوع والإبداع على الفضائيات

ترشيحاتنا

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

كدابة وناكرة للجميل.. نجيب ساويرس يصعد أزمته مع ليليان داود

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول يقترب من صفقة تاريخية

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

لليوم الثاني على التوالي .. الحكومة تنصح مواطني هذه المحافظات التزام منازلهم وتوجه 11 نصيحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها