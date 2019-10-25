محمد المرسي: معظم مراكز التدريب الإعلامي في مصر سبوبة

أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن معظم مراكز التدريب الإعلامي الموجودة في مصر عبارة عن "سبوبة" تجارية وليس لها أي علاقة بالمهنة.



وأضاف المرسي لصدى البلد، أن هناك عددا ضخما من مراكز التدريب تحاول استقطاب الشباب الراغبين في العمل الإعلامي من أجل تدريبهم بمقابل مادي وهم لا يملكون تقديم أي مادة مفيدة، ولا يملك المحاضرون فيها أي خلفية إعلامية ليكونوا قادرين علي ذلك، موضحًا أن هذه المراكز تستغل الشباب والطلاب ماديًا دون رقيب ويجب وقفها فورًا.



ونصح أستاذ الإعلام، الراغبين في التدريب الإعلامي التوجه إلى مراكز التدريب المعتمدة حتي لا يقعوا ضحية لعمليات النصب فضلًا أنهم لن يستفيدوا أي شىء، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المراكز التدريبية المعتمدة منها مركز تدريب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ومعهد تدريب تابع للهيئة الوطنية للإعلام.



وطالب أستاذ الإعلام القائمين علي مراقبة الإعلام في مصر بسرعة التحرك لرصد تلك المراكز الوهمية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورًا.