المطاعم المتنقلة.. تصاميم جذابة وألوان ملفتة في أبوظبي



وعلى طريق دبي أبوظبي تتوقف فاطمة البلوشي مع أفراد أسرتها لتناول وجبة في أجواء مختلفة، حيث ترى أن «last exit»، وجهة عصرية على شارع الشيخ زايد في جبل علي يرضى لما يقدم من لائحة من أطباق مستوحاة من مطابخ لاتينية وشرق أوسطية، وأميركية وإيطالية، بالإضافة إلى المقاهي الشعبية والعصرية، فالذي يزور هذا المكان يحتار في اختيار ما تشتهيه نفسه، فجميع الأكلات والمقبلات والعصائر متنوعة وشهية، وفي الوقت ذاته تقدم بشكل ملفت للانتباه تغري العين قبل المعدة.



مشروع قهوة

انطلقت موزة أحمد السيار في مشروعها منذ عام، وحولت شغفها بالقهوة إلى واقع، من خلال توفير عربة متنقلة بـ «رحضة تاجر أبوظبي» من الدائرة الاقتصادية في أبوظبي، من خلال عربة «85cafe»، التي تقدم أفخر أنواع القهوة بمواد والخلطات طبيعية، وتؤكد أن الطلب على القهوة يزداد في إجازة الأسبوع وفي المناسبات، لكن تظل القهوة لها مرتاديها وعشاقها وخاصة من الشباب والفتيات نظرًا لما تقدمه من نكهات مختلفة.

وتضيف «نقدم القهوة بأحجام مختلفة مع تقديم «البان كيك» الياباني الذي يضيف نكهة لمحبي القهوة، لكن تبقى قهوة V60، الأكثر

طلبًا لأنها مفلترة، كما أن قهوة الروز لاتية تتسم بمذاق مختلف عند تذوقها خاصة عندما تشكل وجه القهوة بتصاميم جميلة تدعو الكثير من الزبائن إلى تصوير الطلبية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة «منذ بداية مشروعي اشتركت في عدة فعاليات منها حملة أكتوبر للتوعية ضد سرطان الثدي ومبادرات التسامح في عدة مواقع».



أكلات شعبية

أما عبيد سالم الذي يتميز بتقديم الوجبات الشعبية عبر عربته المتنقلة «أكلاتنا غير»، فيرى أن الإقبال يزداد على مدار العام، نظرًا لتميز الأكلات الشعبية التي تفوح منها البهارات المصنعة من قبل الأمهات، ويقول «منذ انطلاق العربة المتنقلة المتخصصة ببيع الأكلات الشعبية أصبح لي صيت عال لدى الزبائن نظرًا لمذاق تلك الأكلات التي نستخدم فيها بهارات خاصة تقوم بإعدادها والدتي مما يعطي مذاقًا آخر. وتتنوع الأطباق ما بين اللقيمات والخبيص والعصيدة والنخي والبرياني وغيرها من أكلاتنا الشهية التي لا نستغني عنها، مضيفًا «عندما يحين وقت العصر يزداد الإقبال على تناول تلك الأكلات وخاصة اللقيمات والرقاق عندما يقدم ساخنًا للزبائن والأسعار في متناول اليد بحسب الطلب وحجم الصحن».

تتفنن المطاعم المتنقلة على الطرقات الداخلية والخارجية في تقديم المميز في مذاق وشكل الوجبات السريعة، حيث جذبت تلك العربات الكثير من الشباب بطريقة إعداد الوجبة بشكل يدعو لتصويرها وتوزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.بدر حميد من رواد المطاعم المتنقلة، كما يروي قصته موقع الاتحاد الإماراتي حيث تجذبه تلك الموجودة على شاطئ الحديريات في منطقة البطين بأبوظبي ويحصل منها رواد الشاطئ على الوجبات والعصائر، بطريقة ملفتة بشكل يستدعي تصوير الطبق عبر «سناب شات» أو «إنستجرام» لتوثيق تلك اللحظات الجميلة برفقة الأهل أو الأصدقاء، ورغم ارتفاع أسعار تلك الوجبات إلا أنه يزداد الإقبال على تناولها، وهو ما يلاحظ خلال انتظار الدور حتى يحين الطلب.وينتظر سعيد خميس دوره في شراء وجبته المفضلة من إحدى العربات المتنقلة التي تزينت بتصاميم جذابة وألوان ملفتة، ويقول عن ذلك «يميز البيتزا في المطاعم المتنقلة أن طعمها مختلف عن التي تعد في البيت، ورغم المبالغة الكبيرة في الأسعار إلا أن الإقبال يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا أن أحد الأسباب المهمة لتناوله تلك الوجبات خارج المنزل، كسر الروتين اليومي لتناول الطعام من تلك المطاعم الحاصلة على الترخيص، والتي تخضع للرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.تجربة الأطباقوتفضل الطالبة الجامعية حصة عبيد، الشراء من سيارات تتواجد من مناطق أبوظبي وخارجها مثل مطاعم «last exit» التي تجذب الكثير من رواد المكان، فغالبًا ما يدفع ديكور سيارة المطعم المتنقل الكثيرين لأخذ استراحة وطلب وجبات سريعة وهم على مقاعد السيارة، وفي كل مرة تختلف الوجبة لتجربة الأطباق كلها، وفي الوقت ذاته توثيق اللحظات عبر «سناب شات»، حيث يكتمل الموقف بمشروب بارد من إحدى السيارات الأخرى المختصة ببيع العصائر، حيث يلفت انتباهها طريقة التقديم والنكهات المنوعة.