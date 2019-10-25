خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

من المعروف أن الفكاهة وخفة الدم من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المصريون من أجل التعامل مع المشاكل والأزمات المختلفة، ويمكن القول إن ذلك ينطبق بدون شك على موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، والتي تسببت في تعطل حركة المرور في العديد من المناطق وكذلك تسببت في تعطيل الدراسة يوم الأربعاء الماضي في عدد من المحافظات، حيث قرر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعامل مع الموقف بخفة الدم المعهودة من أجل تخفيف وطأة الأزمة بعض الشئ.



وتداول مستخدمو موقع "تويتر" مجموعة من الصور الطريفة لشاب قرر التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي بطريقته الخاصة، حيث خضع ذلك الشاب لجلسة تصوير غلب عليها الطابع الكوميدي وسط مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية، وشوهد في الصور وهو يمرح وسط مياه الأمطار، ويتعامل مع الأمر وكأنه في نزهة أو في رحلة غوص.



ولاقت هذه اللقطات تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل، وانهالت تعليقات الرواد ما بين معجب بالفكرة وساخرًا منها.



تجدر الإشارة إلى أن تقارير هيئة الأرصاد قد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت، على أن تكون ذروتها الجمعة، إذ أنه من المتوقع أن يستمر تكون وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.



وكذلك ناشد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين بالتزام المنازل اليوم، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصًا على سلامتهم ومنعًا للتكدسات المرورية.