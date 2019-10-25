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مرأة

ضعيها مرة بالأسبوع.. وصفة سحرية لتطويل الشعر بسرعة فائقة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
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رشا عوني
تحلم كل فتاة بشعر طويل قوي وصحي، ويلجأن لاستخدام بعض منتجات العناية بالشعر الجاهزة للحصول على نتيجة لكن هذه المنتجات تكون غالية السعر، لكن الشعر بشكل عام يحتاج إلى روتين يومي وأسبوعي لتقويته ومنع تساقطته، وأفضل أنواع الروتين هي الوصفات الطبيعية المنزلية فهي آمنة على الشعر وغير مكلفة.

يمكنك تجربة وصفة سهلة وبسيطة لتطويل الشعر بشكل سريع، كما نصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة، وهي وصفة من مكونين في كل منزل، ولن تكلفك أكثر من 10 جنيهات.

المكونات : بيضة + 2 ملعقة زيت زيتون أو خروع

طريقة تحضير ماسك تطويل الشعر :
اخفقي البيضة في وعاء وضيفي لها 2 ملعقة زيت زيتون أو خروع فكلاهما يساعد على تطويل الشعر ومنع تساقطه

اغسلي شعرك جيدًا كي يكون نظيف وخالي من أي زيوت أو كريم

جففي شعرك بالمنشفة جيدًا

ضعي خليط البيض و الزيت على شعرك من الجذور وحتى الأطراف

دلكي جذور شعرك بأطراف أصابعك جيدًا حتى تمتص فروة الرأس الوصفة

اتركيها لمدة ساعة ولفي شعرك بالبونيه

بعد ساعة اغسلي شعرك جيدًا، واستمري على استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى تلاحظين فرق في طول الشعر .
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