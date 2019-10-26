للحوامل.. المبيدات الحشرية تحتوي على مادة كيميائية خطيرة احذريها

قالت دراسة اجريت مؤخرا في جامعة ويسكونسن ماديسون، أن هناك مادة كيميائية شائعة موجودة في المبيدات الحشرية المنزلية والزراعية قد تزيد من خطر حدوث عيب خلقي للأجنة، وهم في بطن أمهاتهم، وذلك إن تعرضت لها الأم خلال فترة الحمل.



وأكد الباحثون أن المادة الكيميائية وقد وجدوها داخل المبيدات الحشرية أو ما يعرف بـ طارد البعوض، والمبيد المستخدم في طرد قمل الرأس، وذلك لان الجسم يمتصها، وهو يجعلها تصل للأجنة وتصيبهم بعيوب خلقية.



وأضاف الباحثون أن تعرض الأجنة لهذه المبيدات الحشرية، يمكن أن يؤدي تعطيل الإشارات التي يتلقاها الأجنة في بطن امهاتهم، والتي يمكن بدورها أن تسبب في حدوث تشوهات نمو حادة في المخ والرئتين والهيكل العظمي.



وجاءت النتائج وفقا للتجارب التي أجريت على الفئران، وشهدوا تأثير تعرض الاجنة للمبيدات الحشرية، والتي يمكن أن تسبب في تطور في الدماغ توقف نموه، مما يؤدي إلى حدوث تشوهات في وجه الأجنة.



وقال الدكتور روبرت ليبينسكي ، أستاذ العلوم البيولوجية، إلى ان الدراسة أكدت انه يمكن للمبيدات الحشرية وتعرض الأمهات الحوامل لها خلال فترة الحمل أن يكون لها نفس التأثير على الاجنة، والتسبب في مجموعة من التشوهات التنموية ، بدءًا من الشفة المشقوقة والحنك إلى التشوهات الأكثر خطورة.



ويعتقد الباحثون، أنه تشوهات الأجنة HPE يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 250 أجنة بشرية ، معظمها يتعرض للموت المبكر، وتشير الدراسات الحالية إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعانون من HPE لا يعيشون في الأشهر الستة الأولى من الحياة.