بـ صورة داخل البحر.. نيللي كريم تواجه برودة الجو

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، وهي ترتدي ملابس صيفية أمام البحر في ظل السماء المليئة بالسحب، والأجواء الشتوية.



وعلق المتابعين على الصورة قائلين:" الجو برد عليكي يا نيللي.. ينفع كده الجو اللى فجأة قلب وانتي فى البحر .. ياقمر انت بموت فيكي"، وغيرها من التعليقات.



يذكر أن شاركت نيللي كريم مؤخرًا في بطولة فيلم "الفيل الازرق 2"، والذي حقق نجاح كبير جدًا بالسينمات، وقت عرضه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وإياد نصّار وهند صبري، وعدد أخر من النجوم.

