الداخلية فى يوم.. ضبط 25 سلاحا فى ساحل سليم بأسيوط.. والقبض على موظفين بشركة طيران برشوة لتسفير 25 شابا بدون إذن سفر

الداخلية فى يوم:

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات البيجو بالدقهلية

آلي وإسرائيلى.. الأمن العام يضبط 25 سلاحا فى ساحل سليم بأسيوط

ضبط 83 طن أسمدة زراعية فاسدة داخل مخازن بالبحيرة

المرور يضبط أكبر مزور مستندات في المنوفية

ضبط 3 تجار مخدرات .. الداخلية تشن حملة على قرية الزوامل بالشرقية

ضبط موظفين بشركة طيران برشوة لتسفير 25 شابا بدون إذن سفر

سقوط عصابة سرقة السيارات بسوهاج

ضبط مدير نصب على آخرين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الذهب

حكاية دولاب المعلمة حظوظ "ديلر" ولاد الذوات في الطالبية













شنت القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية العديد من الحملات الأمنية المختلفة فى شتى المحافظات لضبط العديد من قضايا تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على محاربة الجريمة بشتى صورها وسرعة ضبط مرتكبيها واستهداف البؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة.





فشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة استهدفت (قرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس الشرقية) لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى الإاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، تم إستهداف هذه العناص ، وأمكن ضبط (عاطلان ، مقيمان بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس ) حال تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما ( كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 2 إثنان كيلو جرام– مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات .





كما أمكن ضبط (سيدة بدون عمل ، مقيمة بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس ) حال تواجدها بمسكنها وبحوزتها (عدد 120 قرص مخدر – مبلغ مالى– هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى وحيازتها للمضبوطات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظفين لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسفير عدد من الأشخاص بدون إذن سفر.





وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام (موظف )بإحدى شركات الطيران بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على (فنى نسخ بذات الشركة) مقابل تسهيل سفر (25 شابا) لخارج البلاد دون الحصول على إذن السفر مستغلًا طبيعة عمله .





كما رصدت المتابعة عدة لقاءات بين أطراف الواقعة تضمنت الإتفاق على تسهيل تسفيرهم بدون إذن السفر فى مقابل حصولهم على مبلغ ( 20 ألف جنيه ) عن كل شخص .





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة وأمكن ضبط (4 أشخاص) وذلك حال تقدمهم للسفر للخارج بدون إذن السفر .. كما أمكن ضبط الموظف المتهم حال قيامه بعرض بتقديم مبلغ الرشوة للموظف الآخر وقدره (48 ألف جنيه) وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حملة أمنية مكبرة لاستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية بنطاق أمن أسيوط.





تم توجيه الحملة التى استهدفت دائرة مركز ساحل سليم أمن أسيوط بمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن.





أسفرت جهودها عن ضبط 25قطعة سلاح نارى (15بندقية آلية 3 بنادق إسرائيلى، 7 بنادق خرطوش) بحوزة 25 متهما وضُبط 4 كجم من نبات البانجو المخدر "دون متهم" وتنفيذ 5 أحكام جنايات بإجمالى 5 متهمين.





وذلك استمرارًا لتوجيه الضربات الأمنية الناجحة ضد مروجي الأسلحة النارية بدون ترخيص وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والقيام بحملة مكبرة.





وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 83 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص داخل مخازن بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.





كانت أجهزة مديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية، قد شنت حملة أمنية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.





وقد شملت النتائج ضبط 4 مخازن أسمدة ومخصبات زراعية "بدون ترخيص" تابعين لإحدى شركات الكيماويات والأدوية والكائنين بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم ، بمضبوطات بلغت 83 طن أسمدة زراعية عبارة عن 19 طن أسمدة منتهية الصلاحية و64 طن أسمدة بدون ترخيص ، وكذا ضبط المدير المسئول عن تلك المخازن 37 سنةً ، ومقيم بمدينة دمنهور .

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى وارتكاب 5 حوادث سرقة سيارات بنطاق القاهرة والجيزة.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج قيام (سائقان – "لهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بإسلوب قطع الأسلاك الكهربائية والمفتاح المصطنع مُتخذان من دائرة المركز والمراكز المجاورة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى وأقرا بارتكابهما (5) حوادث بدوائر أقسام شرطة (الطالبية ، الهرم بالجيزة ، السلام بالقاهرة) ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .





وتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط تشكيل عصابي من 6 أفراد بيهم محبوس على ذمة قضية مخدرات تخصصوا فى سرقة السيارات .





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بتعدد وقائع سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة اول وثان المنصورة ومركز نبروة.





جري تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بقيادة العقيد أحمد رمضان، رئيس القسم، والمقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد محمد مطر، رئيس المباحث ومعاونية عمار الجداوي وإسلام عنان، للوصول الى مرتكبي وقائع السرقة.





واسفرت جهود فريق البحث الى ان تشكيل عصابي يتزعمة "ياسر.ح.ا"،45 عاما ،ومقيم بشارع المضرب بعزبة الشال ولة كارت معلومات تحت رقم 4831/13ج، بالإشتراك مع كلا من "رمضان.س.ا.س"، عامل خرده، ومقيم قرية الربع بمركز تمي الامديد، و"محمد.ث.ع"، ومقيم بذات القرية، و"حسن.ع.س.ص"،34 عاما تاجر خردة ومقي بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر، و"حلمي.م. "، 62عاما، سائق، ومقيم بذات القرية، "والمتولي..م.ا"،50عاما، ومقيم بعزبة عبدالمجيد بكوم بني مراس التابعة لمركز المنصورة، وراء ارتكاب وقائع السرقة .





بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين جميعا باستثناء التهم الثاني "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، وبمواجهتهم بما اسفرت عنة التحريات أعترفوا بأرتكاب 8 وقائع لسرقة السيارات بنطاق قسم اول المنصورة ومدينة نبروة وطلخا.





بإرشادهم جري ضبط السيارات المسروقة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.





ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية.





اكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور قيام تاجر ملابس - سن 61 - سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "شيك ، تبديد" - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية بتزوير محررات رسمية للعديد من المصالح والهيئات الحكومية وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور ومديرية أمن المنوفية.





أسفرت المأمورية عن ضبطه بمسكنه وبحوزته عدد 2 جهاز حاسب آلى ، خاتم أرقام مسلسلة ، عدد 2 خاتم شعار الجمهورية مقلدين ، عدد 15 تصريح قيادة مؤقت مقلد خالى من البيانات ، عدد 5 بطاقات رقم قومى مزورين ، عدد 28 نموذج تصريح تسيير مؤقت مقلد ، رخصة قيادة مزورة ، عدد 5 نماذج تصاريح مؤقتة للقيادة والتسيير خالية البيانات ، عدد 10 رخص تسيير لسيارات بأرقام مختلفة ، عدد 2 خطاب فك حظر لسيارتين منسوب صدورهما لأحد البنوك موجهين لإحدى إدارات المرور ، عدد من جوازات السفر وشهادات "ميلاد ، وفاة ، تجنيد ، طلاق" ومحررات رسمية أخرى جميعها مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ، مبلغ مالى.





بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير جميع المحررات المضبوطة باستخدام جهازى الحاسب الآلى لبيعها مقابل مبالغ مالية لعملائه ممن لديهم موانع قانونية تحول دون استخراجها بالطرق الشرعية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





وتمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهه بالقاهرة) بتعرضها لواقعه نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات – بمنطقة مصر الجديدة - مقيم بذات الدائرة) إذ قام المذكور بممارسة نشاط إحتيالى واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها، وقام بالاستيلاء من المجنى عليها على مبلغ مليون وثمانى مائة الف جنيه تحت ذلك الزعم وتمكن من الحصول على أموال العديد من المواطنين مقابل ذلك.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة مصــر الجديدة ، وعثـر بحوزته على (هاتــــف محمـــول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه تؤكد نشاطة الإجرامى.





أمكن من خلال الفحص وتطوير مناقشة المتهم الاستدلال على عدد ( 5 ) من المواطنين من ضحاياه والذين قاموا بإعطائه مشغولات ذهبية ودفع مبالغ مالية للمتهم المذكور بزعم مشاركته فى تجارة المصوغات والمجوهرات ، وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بشتى الطرق ، والاستيلاء على أموالهم.





وإمبراطورية المعلمة نجاح.. كانت منذ أعوام قليلة صاحبة أكبر دواليب المخدرات بمنطقة السيدة زينب وبالتحديد داخل منطقة الجيارة، إلي ان نجحت الاجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبطها في غضون عام 2014.





وبعد خمس سنوات من ضبط المعلمة نجحة عادت اسماء السيدات تتردد مرة جديدة داخل اسواق مافيا الاتجار في المواد المخدرة، وذاع سيط المعلمة حظوظ في الشارع الجيزاوي، وبالتحديد في غرب المحافظة.





تحريات امنية أثبتت قيام حظوظ س البالغة من العمر 33 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة وبالتحديد في مخدر "ولاد الذوات" الهيروين، وأصدر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قرارا بسرعة ضبطها لتحجيم ذلك النشاط الاسود.





وبعد تقنين الاجراءات، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، لمداهمة دولاب حظوظ وضبطها.





كشف فريق البحث ان المتهمة تدعى حظوظ "س. م. س" 33 سنة سبق اتهامها في قضية 13324/2014 جنايات القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.





جهز العقيد محمد غراب مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة مأمورية ضمت المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب بجاد طارق وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.





وعقب وصول المأمورية لمنزل حظوظ، عثر بداخله على 63 لفافة تحوي حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه مصري.





بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.