جامعة حلوان فى اسبوع.. تنظم ندوة عن حرب اكتوبر.. وتطلق المرحلة التجريبية من الخدمات الذكية.. وتكرم أبطال فيلم الممر

حرب أكتوبر وطن وانتماء.. ندوة بجامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق المرحلة التجريبية للخدمات الذكية تحت شعار "نحو التحول الذكي"

جامعة حلوان تكرم أبطال فيلم الممر

11 نوفمبر.. جامعة حلوان تنظم بطولة للياقة البدنية





نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان بالتعاون مع كلية الآداب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوة بعنوان "حرب أكتوبر.. وطن وانتماء" حاضر فيها اللواء أركان حرب حسان ابو علي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء دكتور سامح ابو هشيمة استاذ الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية والاعلامية الدكتورة سامية ابو النصر مدير تحرير الأهرام.









أقيمت فعاليات الندوة بحضور الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب، والدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورائد أسرة من أجل مصر، وبمشاركة عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة





وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي للجامعات انطلقت فعاليات المرحلة التجريبية لخدمات جامعة حلوان الذكية تحت شعار "نحو التحول الذكى لجامعة حلوان" برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة والتي تهدف لعرض حزمة البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها جامعة حلوان للتعريف بمنظومة التحول الرقمي بجميع كليات وإدارات وقطاعات جامعة حلوان بإستخدام حزمة من البرامج تستهدف الإدارة العليا والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وقطاع الدراسات العليا والبحوث.





أفتتح فعاليات اللقاء الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مؤكدًا على إيمان الجامعة وقياداتها بأهمية التحول الرقمي وضرورة استخدام الأساليب المبتكرة في التعليم والتعلم والتي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030‪ بهدف التحول إلى مجتمع جامعي له أثر إيجابي كبير على مخرجات التعليم وإثراء معرفة الطلبة والخريجين وجميع العاملين بالجامعة؛ لمواكبة رؤية مصر الداعمة للإبتكار مع تسخير أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم لخدمة العملية التعليمية والبحثية.





وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أهمية التأهيل التقني للكوادر البشرية والاستفادة من التطورات الحديثة في الوقت الذي تعمل فيه الجامعة على تجهيز المعامل لتقديم الاختبارات الإلكترونية لطلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة بصورة مبدئية تمهيدا لتعميمها على جميع كليات الجامعة، وأكد رئيس الجامعة على أن هذا التحدي يأتي مع ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة على التعامل مع منظومة التحول الرقمي لتعزيز القدرة التنافسية لجامعة حلوان لتلحق بالجامعات العالمية، بما تملكه الجامعة من إمكانيات بشرية ورواد في كافة المجالات.





وأعرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا اليوم التاريخى حيث يعد اليوم بداية حقيقية لتسهيل الخدمات موجها الشكر لجميع القائمين على هذا العمل مؤكدا علي دعم القيادة العليا الكامل لفريق العمل لتيسير سبل النجاح له.





ونوهت الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة إلي ضرورة الانطلاق في منظومة التحول الرقمي لمواجهة المشكلات بما نمتلكه من قدرات كبيرة.





وقال الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب ورئيس لجنة التحول الرقمي بالعمل سوف نعبر لأننا لدينا تاريخ من خلال مشاركة الجامعة في العديد من المشروعات التي تنطلق من الخطة الاستراتيجية للجامعة وكذلك المبادرات والمشروعات وجهود جامعة حلوان لبناء منظومة محدثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة توفير خدمات التحول الذكى للجامعات المصرية.





وعرف الجامعة الذكية والتي تتضمن نظام إداري ذكي وحرم جامعي ذكي ودعم ذكي للأعمال وتقييم ذكي للمخرجات وفصول ذكية ونظام ذكي لإدارة التعليم، مؤكدًا على أن هناك مجهودات تبذلها الجامعة في الوقت الحالي لاتمام عملية التحول من خلال مشروع مركزي متكامل لتحويل جامعة حلوان إلى جامعة ذكية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وإطلاق حزمة من التطبيقات التي تساهم في ميكنة الخدمات الطلابية والتعليمية كبداية تجريبية وإطلاق تطبيقات على الموبايل و٢٩ برنامج، بالإضافة إلى متابعة وتقييم كافة الخدمات والتطبيقات المقدمة وتقديم توعية ثقافية بأهمية خلق بيئة رقمية متكاملة.





كما قدم الدكتور أحمد صلاح الدين من كلية الهندسة بحلوان عرض تقديمي عن مشروع البنية التحتية بكلية الهندسة بحلوان.





استعرض الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تطبيق برنامج التسجيل الذكى للطالب.





وعرض الدكتور ايمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي دور المركز في عملية التحول الي جامعة رقمية كما قدم مقترح مشروع مركزي للتحول الرقمي ٢٠٢٠-٢٠٢١، إلى جانب تقديم مقترح للواجهة الجديدة للموقع الالكتروني عرضته المهندسة سارة لاشين.





كما قدم حسن قنديل وعلاء الشاعر من وحدة الدعم الالكتروني بمكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حزمة البرامج والتطبيقات التي يمكن أن يستفيد بها منتسبي جامعة حلوان.

















كرمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بمقرها بالجيزة أبطال فيلم الممر خلال الندوة التي نظمتها اليوم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وتنظيم الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، في إطار حرص الجامعة الدائم على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى شباب الجامعة.





أعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تنظيم مسابقة فى اللياقة البدنية لجميع الكليات.





وأوضح مسؤولو النشاط الرياضى ان بطولة اللياقة البدنية تقام يوم الاثنين الموافق ١١/١١ /٢٠١٩ بالصالة رقم ١ بالحرم الجامعة بعين حلوان الساعة ١٠ صباحا.



