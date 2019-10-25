تامر حسني يفاجئ أول مساعد باحث من ذوي الهمم على الهواء: هنغني ونمثل سوا.. فيديو

فاجأ المطرب تامر حسني، إبراهيم الخولي أول مساعد باحث من أصحاب متلازمة داون، باتصال هاتفي على الهواء، قال له خلاله: "انا فخور بيك يا ابراهيم، وفخور بالإنجاز العالمي بتاعك ودعم والدتك لك التي تعتبر مثل أعلى لكل الأمهات".



وقال تامر حسني في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، موجها حديثه إلى إبراهيم الخولي: "أنت مثل اعلى للجميع وتُعلم الجميع يعني إيه مفيش مستحيل، وأنت شرف لمصر والإنسانية وأنت تحديت كل الظروف ووصلت إلى المكانة التي تتمناها"، مضيفا:" يشرفني أننا نغني ونمثل سوا".



ومن جانبه قال إبراهيم الخولي: "نفسي أشوف تامر حسني وأمثل معاه ومع الفنانة مي عز الدين ".

