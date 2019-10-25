مشاريع "التيكو".. ابتكارات مصرية بعقول أزهرية في معارض دولية



- مشروع جهاز ( intra_ oral distraction curvil inaer motio(

وهو جهاز لبناء عظام الفك السفلي فى المنطقة المنحنية، يتحرك بطريقة معينة لبناء أجزاء من الفك السفلي في المنطقة المنحنية، ولم يسبق تصميم الجهاز على المستوى المحلي، كما أنه يؤدي وظائف عدد من الأجهزة التي تستورد من الخارج بتكلفة عالية مقارنة بهذا الجهاز الذي يؤدي نفس الوظائف .



- آلة تقشير وتكسير وتفريط وقرش المحاصيل الزراعية، وهي آلة تعمل على خدمة السوق المحلي، وتمتاز بالبساطة، إلا أنها متعددة الأغراض، ومصنوعة من خامات محلية تناسب الإنتاج الصغير والمتوسط وتصلح كمشروع للشباب.



- وحدة معالجة للتخلص من التأثيرات البيئية لسائل الكروم، وذلك عن طريق معالجة مياه الصرف الصناعي المحتوية على عنصر الكروم حيث يعتبر الكروم من المعادن الثقيلة التى تحفز الإصابة بمرض السرطان، وينتج عن المعالجة التخلص من نسبة 89% من عنصر الكروم من مياه الصرف الصناعي بعد المعالجة الكيميائية، وبعد ذلك تمت المعالجة البيولوجية باستخدام مواد حيوية وكانت نسبة إزالة عنصر الكروم وصلت إلى 99.3% .



- جهاز محمول لتوليد غاز الأوزون، يعمل على تعقيم ومعالجة الملوثات في محطات الصرف والتنقية والمعالجة لأغراض التعقيم الطبي، وهو جهاز صغير الحجم يسهل نقله من مكان لآخر، وهو تكنولوجيا نظيفة ويقوم بوظيفة عدد من الأجهزة التي تحقق نفس الوظيفة ولكنه إنتاج محلي وبتكلفة أقل من الأجهزة المستوردة كما يتميز بالأمان مقارنة بالأجهزة الأخرى التي تحتاج احتياطات خاصة.



- جهاز تحويل مخلفات البلاستيك ومحروقات الوقود إلى وقود سائل، وهو جهاز يفيد في التخلص الآمن من مخلفات البلاستيك بصورة صديقة للبيئة، كما أنه مصدر متجدد لإنتاج الوقود والتقليل من استهلاك الوقود الحفري عن طريق بدائل الوقود من القمامة، كما أن فكرة الجهاز غير مطبقة في مصر ولكنها مطبقة في الخارج.



أشاد الدكتور طارق سلمان بهذه المشروعات، لافتًا إلى أنها نقلة نوعية في تقديم حلول آمنة ومبتكرة بعقول أزهرية وأياد مصرية، ودعا في ذات الوقت إلى التعريف بدور مكتب "تيكو" الأزهر والسعي إلى انضمام أكبر وأفضل عدد من المشروعات لأبناء وبنات الأزهر.

تفقد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مشاريع وحدة مكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "تيكو" بجامعة الأزهر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للابتكار ٢٠١٩، بدعم ورعاية فالدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.واستمع الدكتور سلمان لشرح حول مشروعات مكتب "تيكو" المشاركة في المعرض هذا العام، وهي :