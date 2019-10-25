منفذ للرحلات الدولية.. كيف سيتحول مطار حفر الباطن إلى وجهة عالمية؟

بدأت أعمال إزالة أعمدة كهرباء الضغط العالي، اليوم الجمعة، وذلك تمهيدًا لتشغيل مطار ‫حفر الباطن في القيصومة للرحلات الدولية في نهاية العام الحالي ٢٠١٩م، حسبما ذكرت وكالة «واس».



وأعلن محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، على هامش منتدى مكة المكرمة الاقتصادي، الذي أقيم في شهر مارس من العام الحالي، أنَّه سيتم البدء في تحويل المطار إلى مطار إقليمي قبل نهاية العام الميلادي 2019م، وذلك بناءً على توجيهات أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ ليكون المطار مواكبًا مع تطلعات ورغبات الأهالي في المحافظة.



وتعتبر حفر الباطن، من المحافظات الجاذبة وفيها مزيج كبير من الأهالي من أنحاء المملكة كافة، كما أنَّ وجود المدينة العسكرية بها أضفى إليها المزيد من الزخم، إلى جانب نوعية الأعمال التجارية فيها.



ويعتبر مستقبل المحافظة مبشرًا؛ لما تتمتع به من خدمات لوجستية، كما أنَّ بها «منفذ الرجعي» الذي يُعد من أكبر المنافذ في المملكة، وهناك نحو مليون وثلاثمائة ألف زائر سنويًا لحفر الباطن، ويتعين الاستفادة من ذلك لتعزيز الاقتصاد.



بدوره، أوضح المدير العام للشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن ناصر راشد الصافي، في وقت سابق، أن موقع المحافظة الاستراتيجي من العناصر المهمة التي يجب الاستفادة منها لجذب الاستثمارات الدولية، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تتوافر بها 7 مستشفيات حكومية، و2 من المستشفيات الخاصة و44 مركزًا صحيًا، إلى جانب 4 مراكز تخصصية، و27 مجمعًا طبيًا خاصًا.