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اقتصاد

بنك القاهرة يطلق خاصية تحصيل الأقساط عن طريق الهاتف المحمول

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:32 م
توقيع عقد بين بنك
توقيع عقد بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات
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محمد صبيح
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 18عامًا ساهمت في توفير نحو 1,200 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو24% من اجمالى السوق واكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو6.5 مليار جنيه لتمويل 240 ألف عميل ومن المستهدف أن تصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيمًا لمبادرة الشمول المالي .

جاء ذلك خلال توقيع عقد (مشروع بدايتي - 4) مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم المشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وأضاف أن تميز بنك القاهرة في هذا المجال يأتي بحكم الإنتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب، كما أشار فايد الي تبني بنك القاهرة استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغروالتي تساهم في توفير الوقت والجهد، حيث سيتم اطلاق "حلول التمويل متناهي الصغر الإلكترونية" والتي ستمكن العميل من الحصول علي التمويل اللازم أقل من ٢٤ ساعة بأبسط الإجراءات والشروط، بالإضافة إلى سهولة الحصول علي التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك إلي مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.

وأوضح أن بنك القاهرة أطلق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية علي محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code" والتي ستوفر لعملاء المشروعات متناهية الصغر من التجار إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من الموردين والمحصلين بشكل أسهل وأكثر أمانا من خلال محفظة الهاتف المحمول، وكذلك الاستفادة من عملاء المحافظ الالكترونية للأفراد الذين يتعدى عددهم ١٣ مليون عميل في زيادة حجم المبيعات وتسويق المنتجات، حيث أن الخدمة توفر بديلا أقل تكلفة وأكثر أمانا عن نقاط البيع التقليدية ووسائل الدفع النقدي.

كما أطلق بنك القاهرة خاصية تحصيل الأقساط عن طريق الهاتف المحمول، حيث تم توقيع عقود مع اكبر الشركات انتشارا في السوق لتحصيل أقساط العملاء لمحفظة القروض المتناهية الصغر، بالإضافة إلي إمكانية الاستعلام عن قيمة أقساط القروض للعملاء المستفيدين بقروض متناهية الصغر وتحصيل الأقساط من خلال محفظة العميل الإلكترونية "قاهرة كاش"، وذلك تيسيرًا علي العملاء وتوفير ًا للوقت والجهد في زيارة فروع البنك لسداد الأقساط إلكترونيًا.

جدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.386 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 542 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.176 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
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