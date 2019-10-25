تنفيذ 87 ألف عملية تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 7ر7 مليار جنيه من خلال تداول 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية.



فيما سجل إجمالي قيمة تداول البورصة نحو 1ر7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 213ر1 مليار ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.



واستحوذت الأسهم على 96ر33% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 04ر66%.