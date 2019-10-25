ضحايا الأمطار فى المحافظات.. مصرع 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.. انهيار عقارات بالإسكندرية والغربية والدقهلية وحوادث تصادم بالبحيرة

مصرع شاب من قرية الهياتم بالمحلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

إصابة 7 أشخاص فى انهيار منزل بميت غمر بسبب الأمطار

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء.. وإصابة 11 شخصا في حادثي تصادم

دينا تفقد حياتها بسبب عمود مكهرب بطوخ

تفاصيل وفاة الطالبة سما صعقا في مياه الأمطار

مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح

ضحايا الأمطار:شهدت محافظات مصر هطول أمطار كثيفة خلال اليومين السابقين مما تسبب فى وفاة 15 شخصا بينهم أطفال نتيجة الصعق بالكهرباء والسقوط من أعلى أثناء تنظيف مياه الأمطار وملامسة أعمدة الانارة وإصابة أخرين فى حوادث تصادم.ففى محافظة شمال سيناء لقى مزارع وابنته مصرعهما فى مدينة الحسنة بسبب هطول الأمطار بغزارة شديدة وهما عبدالله سلامه حسن الشويكي 47 عاما مزارع ، وابنته خديجة عبدالله سلامه حسن الشويكي 13عاما.وفى كفر الشيخ لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء بمركزي الحامول ومطوبس بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.واستقبل مستشفى الحامول المركزي س. م 40 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالبطن والفخذين، ادعاء صعق كهربائي، وتوفي متأثرًا بهذه الإصابة.واستقبل مستشفى مطوبس المركزي إ. ر من قرية القني بمركز مطوبس نتيجة تعرضه لإدعاء صعق كهربائي من عمود إناره أمام منزله بسبب هطول الأمطار.وفى الشرقية لفظت الطفلة مروة صاحبة الـ 9 سنوات أنفاسها الأخيرة أثناء عودتها من المدرسة بالعاشر من رمضان بعد أن صعقت بجوار عمود انارة وتفاجأ المارة بصعق كهربائي يمسك بملابسها المبللة بالمياه لتلقى مصرعها في الحال وسقطت في مياه الأمطار بالحي 14 وقام الأهالى باستخراج الجثة من المياه بـ " لودر " وتبين أن وفاة الطفلة نتيجة حدوث ماس كهربائي بعمود الإنارة بسبب حالة التقلبات التي شهدتها المدينة أمس وسقوط أمطار غزيرة على المدينة.وفى محافظة الغربية لقى 3 أشخاص مصرعهم بسبب الأمطار حيث لقى طفل بقرية سملا بمركز قطور فى العقد الأول من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب هطول الأمطار أثناء سيره بشوارع قرية "سملا" وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي.كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطفل "محمد .ه .ا " مقيم بقرية سملا بدائرة المركز نتيجة ملامسته عمود كهرباء بشوارع ذات القرية .كما لقي المواطن هشام .م .ا 49 سنة سائق توك توك مصرعه أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله بمنطقة المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى.كما شهدت منطقة كفر عنان بمركز زفتى مصرع سيدة فى العقد الثالث من عمرها أثناء ازالتها مياه الأمطار من أعلى سطح منزلها بسبب اختلال توازنها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.وفى القاهرة لقى عامل مصرعه بمنطقة المعادي، صعقا بالكهرباء ، أثناء مروره بأحد شوارع المعادي بسبب مياه الأمطار تبين أن المتوفى يدعي سيد. ف عامل ومقيم بمنطقة كوتسيكا، دائرة القسم، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد الشوارع، وتبين أن أحد أعمدة الإنارة كانت تلامس أسلاكها مياه الأمطار بالشارع، وهو ما تسبب في مصرعه في الحال.وفي محافظة الدقهلية لقيت طالبة مصرعها في الدقهلية، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بعدما انزلقت قدماها أثناء كسح مياه الأمطار من السطح فسقطت على الأرض.ولقي شاب يدعي سيد البرقي من قرية الهياتم التابعه لمركز المحلة عقب ملامسته عامود إنارة أثناء هطول الأمطار، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بصعق احد شباب القرية بالتيار الكهربائي عقب ملامسة أحد أعمدة الإنارة.وتبين أن الشاب يدعى سيد البرقى بمقيم بالقرية بعد ملامسته لأحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار.وأكد أهالي القرية أن عامود الإنارة لم يكن معزولا وكان يخرج منه شرر كهربائي وحاولوا الإبلاغ عنه دون جدوي.يذكر أن هذه هي الحالة الثالثة التي تلقى حتفها بنفس الطريقة منذ هطول الأمطار.لقي شاب يدعي سيد البرقي من قرية الهياتم التابعه لمركز المحلة عقب ملامسته عامود إنارة أثناء هطول الأمطار، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بصعق احد شباب القرية بالتيار الكهربائي عقب ملامسة أحد أعمدة الإنارة.وتبين أن الشاب يدعى سيد البرقى بمقيم بالقرية بعد ملامسته لأحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار.وأكد أهالي القرية أن عامود الإنارة لم يكن معزولا وكان يخرج منه شرر كهربائي وحاولوا الإبلاغ عنه دون جدوي.وتسببت أيضا موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية في الوقت الحالي في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، اليوم الجمعة.تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 84 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وانتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وضباط قسم الشرطة إلى موقع الحادث.تبين من الفحص والمعاينة أن العقار المنهار بناء قديم ومكون من 4 طوابق، وصادر له قرار إزالة من حي الجمرك حتى سطح الأرض رقم 87 لسنة 2015.أسفر الانهيار عن مصرع "عبد السيد حسن فرحات" 51 عاما، تصادف مروره بجوار العقار، فيما أصيب كل من "ع.م" 50 عاما، مقيم بالطابق الأولى علوي، وجرى نقله لمستشفى رأس التين، و"ش.م" 55 عاما، ونقل للمستشفى الأميري.جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة اللبان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.وأدت الأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة الدقهلية إلى إصابة 7 أشخاص إثر انهيار منزل من طابق واحد بسوق البصل بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بسوق البصل بميت غمر وإصابة عدد من الأشخاص.انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من طابق واحد نتيجة سوء الأحوال الجوية وإصابة كل من: آمال محمود خيوه، 55 عاما، وإيمان محمود أبو الخير، 40 عاما، وبدرية محمد سعيد، 55 عاما وشريفة عبدالله على، 43 عاما، فايزة أشرف محمد، 46 عاما، ومحمد السعيد سعيد أحمد، 13 عاما وجميعهم يقيمون بمحافظة الشرقية، وسعاد سامح إبراهيم 17 عاما، ومقيمة بقرية ميت القرشي التابعة لمركز ميت غمر.وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج فيما جرى رفع أنقاض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.وتسبب أيضا سوء الحالة الجوية بمحافظة البحيرة وسقوط أمطار غزيرة على مدار يومين فى مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بالدلنجات أثناء قيامها بنشر الغسيل ووقوع حادثى تصادم الأول بين سيارة جامبو وأجرة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز إيتاى البارود والثانى اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون.نتج عن الحادثين إصابة ١١ شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود ووادى النطرون.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٣ بلاغات الاول من مركز شرطة الدلنجات ي، يفيد بمصرع "ص.س.ج"، ربة منزل أثناء قيامها بنشر الغسيل على سطح المنزل، حيث تلامست قطعة غسيل مبتلة بسلك كهربائى، مما أدى إلى صعقها ووفاتها فى الحال..وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وسيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة المركز.وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار مما تسبب فى إصابة 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور.وتلقت الأجهزة الأمنية البلاغ الأخير من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق مما تسبب فى إصابة " نوال محمد جمعه "٦٥ سنة حى المنيل بمحافظة القاهرة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات، و"طاهر على عبد المطلب ٤٩"سنة المنيل القاهره بجرح بفروة الرأس وكدمة شديدة بالصدر .وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود ووادى النطرون لاتخاذ العلاج اللازم وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.ولقيت طالبة مصرعها صعقا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي بعمود إنارة وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ المركزي.وتلقى محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ بلاغا من الوحدة المحلية بالعمار الكبرى بمصرع طالبة وانتقلت الأجهزة التنفيذية وتبين مصرع "دينا. م. م. ع" ١٥ سنة نتيجة ماس كهربائي حدث بسبب سقوط الأمطار اليوم بالقرية نتيجة تركيب كاميرات مراقبة على العامود بمعرفة الأهالي.وتم نقل الحالة إلى الوحدة الصحية بالعمار وتم إبلاغ مدير شبكة الكهرباء بطوخ بذلك لعمل اللازم وتم إخطار مركز الشرطة والمباحث وذلك لعمل محضر بالواقعة وفى انتظار تقرير النيابة.وكشفت مصادر داخل قطاع شركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم، الخميس، أن اللجنة الفنية كشفت وجود وصلات كهرباء عشوائية عثر عليها بشوارع قرية قصر بغداد بمحيط موقع وفاة الطالبة «سما» بكفر الزيات ضحية الصعق الكهربائي.كانت قرية قصر بغداد التابعة لمركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية شهدت اليوم، الخميس، حالة من الحزن والفجيعة على وجوه المئات من الأسر وعائلات لمصرع الطالبة سما الشطلاوي صعقا، وسلك تيار كهربائي بطريقة شرعية، كان سببا في حدوث الماس الكهربائي مع الأمطار ووفاة التلميذة.وأفاد محمد علي من أهالي القرية بأن أحد المنازل المجاورة إلى عمود الكهرباء المتسبب في مصرع التلميذة به وصلة تيار كهربائي مسروق وغير مغطى، وهذه هو السبب فى وجود كهرباء بالعمود، وتم عمل محضر من قبل في أصحاب هذا المنزل من قبل مباحث الكهرباء.كما أوضح بعض أهالي القرية أن الطالبة سما، أخت لشقيقتين، ووالدها يعمل فى شرم الشيخ، ووالدتها ممرضة في الوحدة الصحية بالقرية، وكانت ذاهبة الى المدرسة وخلال عبورهما الطريق وتفاديها الأمطار، سندت على العمود ما أصابها بصاعق كهربائي أدى إلى وفاتها فى الحال، وهى من التلميذات المتفوقات دراسيا، وكانت تحصل على الدرجات النهائية فى العملية التعليمية.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى صباح اليوم، الخميس، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع سما على حسن الشطلاوي، طالبة بالصف السادس الابتدائي، مقيمة بقرية قصر بغداد، التابعة إلى مركز كفر الزيات، صعقا بالكهرباء من عمود كهربائي، خلال هطول الأمطار، وذلك في السابعة والنصف صباحا.وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.