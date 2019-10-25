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أخبار العالم

هدم أمن واستقرار المنطقة.. إعلامية كويتية تحذر من خطورة الذباب الإلكتروني

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:00 م
عائشة الرشيد
عائشة الرشيد تصوير: صلاح مهدى
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، إن الإعلام فى المنطقة العربية بحاجة إلى تفعيل آليات جديدة غير معهودة وهيكلة جذرية حتى يستطيع إدارة الأزمات بحرفية والتصدى بنجاح للمخططات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة .

«عائشة الرشـيد» التى أسفت ، فى حـــوار لـ "صدى البلد"، ينشر لاحقا ، لغياب الدور الفعلى لوسائل الإعلام فى المنطقة فى وقت باتت فيه المنطقة على صفيح ساخن، قائلة، «إن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له .. ويفتقر للموضوعية والدقة والإلمام بمفاهيم الأمن القومى».

وأشارت «الإعلامية الكويتية»، إلى أن غياب وسائل الإعلام عن دورها المنوطة به ترك المجال والساحة مفتوحة أمام قنوات قطر وجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفبركة والأكاذيب وغسل عقول المتابعين وخلق جو من التشبع، ثم يدأبون على التحرك الذى لا فائدة منه بعد.

وحذرت من خطورة الشائعات والأكاذيب التى يبثها من يعرفون بـ «الذباب الإلكترونى»، ومدى قدرتها على الفتك بدول مثلما تفعل قطر وتركيا من خلال أذرعها المشبوهة عبر مكاتب لها فى لندن وبروكسل حيث تقوم بفبركة وتزييف الحقائق، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة وجود إعلام عربي متكامل فى المنطقة يقطع الطريق أمام هذه الأعمال الممنهجة.
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