قبض ثمنهم ورماهم في الجحيم.. الترحيل الإجباري جريمة أردوغان الجديدة بحق اللاجئين السوريين

لم يعد اللاجئ السوري في تركيا يعرف كيف سيستغله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مشاجراته الإقليمية التي لا تنتهي؛ ففي الصباح قد يسمع اللاجئ أردوغان يهدد به أوروبا وينذرها بفتح الحدود وترك جحافل اللاجئين السوريين تعبر إلى أراضيها، فإذا هبط المساء ربما وجد اللاجئ ممثلي السلطات أمامه يبلغونه أن موعد عودته إلى دياره في سوريا قد حان، يبدلون في ذلك لهجاتهم بين الترغيب الناعم المخادع والغلظة والإجبار العنيف، وفي الحالتين هو مسلوب الإرادة مغلوب على أمره.



في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مئات اللاجئين السوريين في تركيا خضعوا للترحيل الإجباري إلى سوريا، بعضهم مقيدين بالأصفاد، بعد تلقيهم تهديدات بتعرضهم للعنف أو توقيعهم على إقرار بالعودة الطوعية.



ونشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرًا وثقت فيه حالات 20 لاجئًا سوريًا على الأقل أُجبروا بطريقة غير مشروعة من السلطات التركية على ترحيلهم إلى سوريا.



وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، وكان أردوغان قد نبه قبل إطلاق عدوانه العسكري على شمال سوريا في 9 أكتوبر الحالي إلى أنه خطط لتوطين مليوني لاجئ سوري في منطقة آمنة كان يعتزم إنشاءها بطول خط حدود بلاده مع سوريا وداخل الأخيرة.



وصدر تقرير منظمة العفو الدولية مباشرة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عقوبات أمريكية فُرضت على تركيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في الشمال السوري.



وأثارت التقارير إلى ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إجباريًا مخاوف بشأن الطرق التي ستُتبع لإقناعهم بالعودة إلى ديارهم، خاصة وقد وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا عام 2016، تحصل بموجبه من الاتحاد على مبلغ 6 مليارات يورو لمساعدتها في إعاشة اللاجئين السوريين على أراضيها، بدلًا من فتح حدودها أمامهم للانطلاق إلى الأراضي الأوروبية.



ولانه من غير المشروع قانونًا ترحيل اللاجئين إلى مناطق تشكل خطورة على حقوقهم الإنسانية، تدعي أنقرة أن كل اللاجئين الذين غادروا أراضيها عائدين إلى سوريا قد فعلوا ذلك طوعًا، ويزعم مسئولون أتراك أن 315 ألف لاجئ غادروا تركيا إلى سوريا طوعًا.



ومع ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية من واقع مقابلات أجرتها مع لاجئين سوريين عائدين من تركيا بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين أن السلطات التركية اقتادت بعضهم عنوة مكبلين بالأصفاد في حافلات إلى سوريا، قبل حتى أن تنشئ المنطقة العازلة على الحدود خلال عمليتها العسكرية الأخيرة.



وقال بعض ممن قابلهم باحثو المنظمة من اللاجئين السوريين إنهم تعرضوا للضرب أو التهديد بالعنف لإجبارهم على توقيع إقرارات بالعودة الطوعية، وقيل لبعضهم كذبًا إن الوثيقة التي يوقعون عليها هي نموذج تسجيل بيانات للحصول على بطانية من إدارة المخيم، أو إقرار بالرغبة في البقاء على الأراضي التركية.



وبالرغم من غياب أي إحصاءات رسمية لأعداد اللاجئين المُرحلين، يفترض تقرير منظمة العفو الدولية أنه بالنظر إلى إجراء مقابلات مع العشرات منهم فإن أعدادهم قد تُقدر بالمئات على الأقل، منهم من أُجبر عنوة على العودة ومنهم من ضُلل بتوقيعه على إقرار عودة طوعية.



ويؤكد تقرير منظمة العفو الدولية الأخير ما ورد في تقارير سابقة بشأن تعرض اللاجئين السوريين في تركيا لمعاملة قاسية من جانب السلطات التركية، من بين أشكالها تخيير اللاجئين بين قضاء أشهر في السجن أو العودة إلى سوريا.