بسبب الفيس بوك.. إحالة طالبتين بجامعة الأزهر للتأديب بتهمة الإساءة للدولة

قررت الدكتورة بديعة الطملاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، إحالة الطالبتين، مودة محمد ، وحنين، لمجلس تأديب عاجل بالكلية بعد توثيق صورتيهما وحسابيهما، وإساءتهما للكلية والدولة.



وأعلنت عميدة الكلية ان الطالبتين علقتا على صفحة الكلية على فيس بوك، وأساءتا للكلية والدولة، مؤكدة انه سيتم حظر أي مسيء في تعليقاته صونا للصفحة .



وأكدت ان مثل هذه التعليقات لا تمثل إلا صاحبها، فالطالبة الأزهرية تعي ما تقول، وتقدر مسئولية الكلية في الإعلان عن كل ما وصلها، والطالب الجامعي طالب رشيد واع يمكنه تقدير مصلحته ومدى خطورة حضوره من عدمه، والكلية مؤسسة جامعية تلتزم بقرار رئيس الجامعة، ولا يمكن إغلاقها في أي يوم إلا بقرار رسمي.