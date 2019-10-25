أردوغان يصف شعب سوريا بالكفار.. شاهد

وصف الرئيس التركي رجب أردوغان الشعب السوري بالكفار، مبررا عدوانه الغاشم على سوريا.



وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد وصف أردوغان الشعب السوري في شمال سوريا بالكفار.



وقال أردوغان في الفيديو، :" يأمرنا الله أن نكون أشداء على الكفار ويأمرنا أن نكون رحماء فيما بيننا، وسوف نكون أشداء على الكفار كما حدث في سوريا ووعدنا الله بالنصر في سوريا".

