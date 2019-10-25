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توك شو

أردوغان يصف شعب سوريا بالكفار.. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:56 م
أردوغان
أردوغان
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هاني حسين
وصف الرئيس التركي رجب أردوغان الشعب السوري بالكفار، مبررا عدوانه الغاشم على سوريا.

وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد وصف أردوغان الشعب السوري في شمال سوريا بالكفار.

وقال أردوغان في الفيديو، :" يأمرنا الله أن نكون أشداء على الكفار ويأمرنا أن نكون رحماء فيما بيننا، وسوف نكون أشداء على الكفار كما حدث في سوريا ووعدنا الله بالنصر في سوريا".
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